https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899501583.html

ИГЭУ и "Росатом" будут сотрудничать в рамках кампуса "БИМ"

ИГЭУ и "Росатом" будут сотрудничать в рамках кампуса "БИМ" - РИА Новости, 29.09.2023

ИГЭУ и "Росатом" будут сотрудничать в рамках кампуса "БИМ"

Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) и госкорпорация "Росатом" подписали дорожную карту по созданию высокотехнологичных продуктов, также РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:43

2023-09-29T16:43

2023-09-29T16:43

ивановская область

ивановская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

россия

нацпроекты

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) и госкорпорация "Росатом" подписали дорожную карту по созданию высокотехнологичных продуктов, также работа будет вестись по актуализации научных исследований в рамках кампуса "БИМ", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.Ранее представители госкорпорация совершили рабочую поездку в Ивановскую область, где ознакомились с научно-исследовательской и проектной работой испытательных центров ИГЭУ. В этом вузе сейчас успешно реализуют запросы отраслевых партнеров и готовят высококвалифицированные рабочие кадры."Результатом рабочей поездки стало подписание дорожной карты между Ивановским государственным энергетическим университетом и ГК "Росатом" по созданию высокотехнологичных продуктов. В планах госкорпорации - расширение совместной работы с другими вузами-участниками научно-образовательного консорциума "Иваново" в рамках создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", - говорится в сообщении.По результатам визита делегации "Росатома" согласован план реализации с ИГЭУ ряда высокотехнологичных проектов в области энергетики, робототехники, цифровых и медицинских технологий."Это только первый шаг, впереди проработка аналогичных форм взаимодействия с другими вузами, научными институтами и инновационными компаниями Ивановской области. Потенциал ивановского научного сообщества огромен и, безусловно, будет востребован на федеральном уровне", - подчеркнул ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что Ивановский государственный энергетический университет при поддержке концерна "Росэнергоатом" второй год реализует масштабную программу по модернизации инфраструктуры образовательной и научной деятельности."Пришло время для актуализации повестки научных исследований, а в этом сфера интересов ученых университета существенно шире атомной энергетики", - подчеркнул ректор.В ходе серии рабочих мероприятий участники обсудили варианты внедрения инновационных технологий вуза в деятельность госкорпорации. Примером выстраивания успешного взаимодействия со стратегическими партнерами стала компания "Нейрософт" - крупный производитель медицинского оборудования. В ИГЭУ созданы лаборатории и аудитории с высокотехнологичным оборудованием ивановской компании для проведения совместных со студентами разработок.Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом "Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура", где будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов. Уже сейчас университеты совместно с бизнесом в рамках проекта научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура" разработали междисциплинарные образовательные программы, которые позволят выстраивать качественно новую экономику Ивановской области с развитием высокотехнологичных производств и формированием высокооплачиваемых рабочих мест. Первые 45 студентов и магистрантов из 4 вузов с 1 сентября приступили к обучению.Программа создания сети кампусов реализуется Минобрнауки России совместно с регионами и бизнесом по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230703/kampus-1881185724.html

https://realty.ria.ru/20230922/kampusy-1898059936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, россия, нацпроекты