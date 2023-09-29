https://ria.ru/20230929/sokolov-1899253352.html

Максим Соколов: никто из партнеров не сказал "АвтоВАЗу" "нет"

Максим Соколов: никто из партнеров не сказал "АвтоВАЗу" "нет" - РИА Новости, 29.09.2023

Максим Соколов: никто из партнеров не сказал "АвтоВАЗу" "нет"

Российский автогигант "АвтоВАЗ" попал в санкционный список США в середине сентября, но в режиме жестких ограничений компания работает еще с февраля прошлого... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:00

2023-09-29T10:00

2023-09-29T10:00

интервью

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экономика

автоваз

максим соколов ("автоваз")

автомобили

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Российский автогигант "АвтоВАЗ" попал в санкционный список США в середине сентября, но в режиме жестких ограничений компания работает еще с февраля прошлого года. Как санкции влияют на планы компании и отношения с новыми восточными партнерами, о сроках начала производства новой модели Lada на заводе в Петербурге, экспортном рынке Казахстана и ценах на свои самые бюджетные автомобили рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Максим Соколов. Беседовала Наталия Мирошниченко.– Максим Юрьевич, недавно "АвтоВАЗ" был включен в санкционный список США. Как это отразится на деятельности компании? Нет ли рисков остановки производства?– Объективно говоря, мы в таком санкционном режиме живем уже с февраля 2022 года. Так или иначе, даже не находясь ни в каких санкционных списках, "АвтоВАЗ" как флагман отечественного автопрома ощущал на себе давление. В первую очередь это проявлялось в немотивированном отказе поставщиков и субпоставщиков от поставок компонентов как напрямую, так и нашим поставщикам. Именно это предопределило остановку "АвтоВАЗа" в прошлом году и медленный разгон выпуска автомобилей: сначала упрощенных моделей, потом возврат модификаций и различных опций.Мы к сегодняшнему дню практически в полном объеме восстановили наш модельный ряд. По крайней мере отечественный, включая Largus, производство которого было возобновлено в августе. Только после этого мы приняли решение перенести его производство на ижевскую площадку с учетом перспектив развития модельного ряда Lada.В целом, за этот год мы сделали все необходимые управленческие действия, которые позволяют нам уверенно говорить о том, что конвейер "АвтоВАЗа" в связи попаданием в санкционные списки не остановится. "АвтоВАЗ" не прекратит свою работу.– Значит, санкции не стали для вас неожиданностью?– Мы были морально готовы, что рано или поздно это, возможно, случится. Готовились к тому, что нам надо максимально обеспечить технологический суверенитет по большинству флагманских моделей. Одним из результатов этой напряженной работы был не только перенос и локализация производства различной компонентой базы на территорию РФ и ее релокация в дружественные страны, но и работа по выходу из информационных продуктов Renault. Я имею в виду область IT, специальные программы по отгрузкам, закупкам, взаимодействию с поставщиками и так далее.На "АвтоВАЗе" установлено более 400 различных специализированных программных продуктов и, конечно же, мы ощущали риск их остановки. Это не могло не повлечь за собой блокировку всех производственных, логистических и финансовых цепочек. Предвидя события, которые наступили в начале сентября, мы провели огромную работу, для того чтобы достичь так называемого IT-суверенитета по всем направлениям нашей деятельности – закупки, производство, логистика, отгрузки и так далее. В мае мы такого суверенитета достигли. Сейчас речь идет уже не выходе из программного обеспечения, которое было так или иначе скоммуницировано с системами Renault, а о доработке и развитии собственных, отечественных программ. Это полностью гарантирует нам безопасность производственных процессов.– Ожидаете ли очередных проблем с поставками комплектующих?– Трудности с компонентами безусловно будут, причем не в сфере, управляемой "АвтоВАЗом". Речь идет о непрогнозируемых рисках из-за возможных немотивированных действий партнеров по отношению к поставщикам второго и третьего уровней: субкомпонентов, сырья, материалов, идущих по цепочке нашим производителям компонентной базы, которые в принципе не под санкциями. Предвосхитить всю эту палитру алогичных действий со стороны компаний из недружественных стран проблематично.Но только за последний год мы добились локализации более чем тысячи различных компонентов и материалов: силовых агрегатов, электронных блоков, и даже, казалось бы, незначительных элементов, включая грузики, которые балансируют колеса. Тем не менее каждый автомобиль состоит как минимум из 3-3,5 тысяч различных деталей и компонентов. Я даже не говорю о "мелочевке" в виде различных метизов, хомутиков и так далее. И это каждый автомобиль, а у нас в линейке у каждой модели есть определенные модификации, а в них – разное количество опций.Представляете, какое многообразие компонентой базы в целом поставляется на "АвтоВАЗ"? При этом без одного даже самого простого элемента, условно говоря, декоративной пластиковой накладки, мы не можем автомобиль сделать товарным. Мы можем его выпустить, сделать некомплектным, но он будет ждать своей очереди, пока эта маленькая незначительная деталь, да еще и соответствующего цвета, придет и будет установлена.При этом есть такие элементы, без которых автомобиль нельзя выпустить даже в некомплектном формате. Особенно это касается электронной компонентой базы, интегрированной в другие крупные узлы: в двигатели, коробку передач, усилитель руля, другие блоки управления, без которых собирать автомобиль бессмысленно. Будет такой объем вторичных доработок, что он сильно повлияет на экономику автомобиля – это фактически говорит о приостановке производства до момента нахождения соответствующего решения. Но повторюсь, что за год мы сделали все необходимое, чтобы избежать простоя в случае санкций.– Ваши планы произвести в текущем году 400 тысячи автомобилей сохраняются?– Да, мы их сохраняем. Причем сегодня "АвтоВАЗ" достиг максимальной производительности линий в новейший период истории. Она даже выше, чем в период предыдущих акционеров Renault. На тольяттинской площадке установлены три основные конвейерные линии: по Grantaу нас выпуск 54 автомобилей в час, по Niva – 45 автомобилей в час, что, по сути, исторический рекорд, по Vesta– 40. Таким образом, сохраняя этот темп, мы можем достичь объема выпуска 400 тысяч автомобилей в текущем году.Мы безусловно достигли уверенного суверенитета в производстве наших моделей, но насколько можно быть уверенными в сохранении планов производства на текущий год – тут покажет время. Это связано не с нашей неуверенностью, а с возможными непредсказуемыми действиями в отношении поставщиков второго и третьего уровня. Сам "АвтоВАЗ" способен выполнить этот производственный план.– Повлияют ли санкции на сотрудничество с вашими китайскими партнерами по сборке на заводе "Лада Санкт-Петербург"? Были слухи о возможной приостановке выпуска Lada X-Cross 5.– Как я уже сказал, то, что мы попадем под санкции, прогнозировалось и предвиделось. Именно с этим была связана определенная длительность в принятии решения по сотрудничеству с восточными партнерами, в том числе, в финансовом и юридическом плане. Я уже провел переговоры с руководством компаний-партнеров на прошлой неделе в Москве, в ходе которых была подтверждена нацеленность на развитие партнерских отношений с "АвтоВАЗом". Но важно сейчас изменить форматы, чтобы никого не подставить. Никто из партнеров не сказал "нет". Мы рассчитываем, что наши проекты – в первую очередь в Петербурге – будут реализованы. Надеюсь, что до конца этого года будет возможность рассказать о них более подробно.– То есть до конца года нам ждать еще одну новинку на конвейере петербургского завода?– Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия. Достигнутые договоренности придется материализовать в другой юридической форме, и на это может уйти время. Мы знаем, как юристы досконально – особенно, когда "АвтоВАЗ" де-юре попал в SND-лист – начнут "копаться в запятых". Сколько это займет времени? Я не знаю, и никто не скажет. Юристов подгонять бессмысленно, они делают свою работу, а до конца года остается буквально три месяца. Только на логистику необходимо примерно 40 дней, плюс организация производства. Времени, как говорится, в обрез. Но можно сказать, что мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023-2024 годов.– С прежним партнером? Какое будет название у новинки?– Единственное, что я могу пока сказать — это будет модель бренда Lada.– Кстати, а обращались ли к вам восточные коллеги с предложением о вхождении в акционерный капитал ваших заводов?– Нет, мы пока не ведем таких переговоров. Пока это исключительно партнерские отношения с точки зрения выпуска продукции.– Продолжая тему завода в Санкт-Петербурге, когда поступит в продажу производимая на нем Lada X-Cross 5, и сколько будет стоить эта новинка?– На первую партию уже очень много заказов, я предполагаю, что она разойдется между корпоративными клиентами. Что касается следующих партий, то тут уже можно говорить о продажах частным лицам: они начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов. Что касается цены, то мы будем продавать строго по рынку.Вы видите какие кардинальные изменения в экономической ситуации произошли с момента запуска этой модели. Это и повышение утильсбора: к сожалению, эта модель еще не достигла глубокой локализации, поэтому естественно его повышение будет на нее распространяться. Это и курсовая разница, которая тоже будет учтена в цене этого автомобиля. Это и увеличивающиеся логистические издержки, опять же в связи с необходимостью реагировать адекватным образом на включение в санкционные списки. Поэтому цена будет рыночная, а какой планки она достигнет к концу года – покажет время.– Не могу не спросить про цены на Lada в целом, учитывая рост утильсбора в сентябре. По самым бюджетным комплектациям вы их продолжаете удерживать?– Да, у нас есть жесткая, контролируемая договоренность с нашими дилерами, что такие модели продаются по рекомендованным "АвтоВАЗом" ценам. В процессе приобретения клиенты могут докупить коврики, попросить поставить дополнительную декорразивную защиту, шумозащиту, может быть, еще купить какие-то аксессуары, но базовая рекомендованная цена по Granta – ниже 700 тысяч рублей. До конца этого года мы сохраним эту начальную цену, но в дальнейшем, конечно, будем ее корректировать в зависимости от инфляционных процессов.– Ранее вы упомянули перенос производства Largus в Ижевск. Какой объем инвестиций закладываете на этот проект?– Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около двух миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей.– Кстати, вся произведенная в августе партия в 635 автомобилей Largus уже поступила дилерам?– Часть автомобилей ушла на опытную партию для изготовления е-Largus в Ижевск, а остальные – около 600 автомобилей уже поставлены в дилерскую сеть и достаточно успешно продаются. Этот автомобиль ждали и, конечно, он разлетелся как горячие пирожки.– Мы сейчас с вами находимся в Казахстане, а это один из ваших приоритетных рынок для экспорта.Планирует ли "АвтоВАЗ" возобновить выпуск Lada на заводе в Костанае? До середины 2022 года сборка моделей вашего бренда велась там по соглашению с группой Allur.– Казахстан для нас является одним из стратегических направлений по развитию экспорта нашего бренда Lada, причем во всем его многообразии и развитии. Конечно, Allur, являясь нашим технологическим партнером по производству, зарекомендовал себя достаточно хорошо, и мы рассчитываем в дальнейшем это сотрудничество углублять. Мы уже преддверии форума провели переговоры не только с нашими партнерами, но и с представителями руководства правительства республики Казахстан. Подтвердили свои намерения и заручились поддержкой правительства в части корректировки нормативно-правовой базы, которая необходима для успешного возобновления этого сотрудничества.– Тем не менее, у вас есть приблизительные сроки возобновления производства?– Если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана. К сожалению, за последние несколько лет бренд Ladaобъективно потерял свои позиции, существенно уменьшив объемы продаж. Мы планируем их восстановить.– Говоря об объемах выпуска, есть же минимальная планка, с которой это рентабельно?– Понятно, что речь идет не о тысяче и не о полутра тысячах автомобилей. Мы все-таки рассчитываем, что эти объемы будут примерно, как 10 лет назад: от 10 до 20 тысяч автомобилей.– Пока производство не возобновлено, импортируете ли Lada в Казахстан напрямую?– У нас на самом деле есть сейчас технологические возможности по сборке и возможность прямой продажи отдельных модификаций. Хотя это не так выгодно: без возврата утильсбора мы находимся в неконкурентной позиции. Поэтому объем продаж в Казахстане по этому году мы оцениваем до 1,5 тысяч автомобилей. За первые семь месяцев продажи составили чуть менее 500 автомобилей.– Если говорить о вашем экспортном плане в целом, не будете его корректировать? Ранее вы говорили о поставках 10-15 тысяч автомобилей в 2023 году.– Я бы немного сузил этот коридор и приблизил к порогу 10 тысяч, может, чуть меньше. Пока мы остаемся в этих границах и основное развитие нашего экспортного потенциала планируем все-таки в следующем году. Но здесь во многом все будет зависеть от наших действий с властями, в том числе, с органами сертификации тех государств, куда будет поставляться наша продукция. Если мы сейчас на наши автомобили будем ставить другие элементы, в том числе, элементы активной и пассивной безопасности автомобиля, то должны будем получать новые сертификаты. Как правило, это процесс достаточно долгий.– В заключение хотелось бы понять, как видит "АвтоВАЗ" российский рынок: каков ваш прогноз по объему продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году? Ранее вы оценивали его в 800-850 тысяч машин.– В начале года рынок давал такие основания. Я помню динамику продаж в январе, феврале и марте – она была даже чуть ниже этих прогнозов. Прогноз учитывал активную программу льготного автокредитования, а деньги тогда быстро закончились (буквально в начале февраля), и спрос просел. Но тем не менее за счет действий правительства РФ, за cчет активизации нашей экономики – перехода ее к модели роста и, стало быть, увеличения покупательской способности населения – спрос, начиная с летних месяцев текущего года, стал нарастать. Исходя из сегодняшнего состояния автомобильного рынка, мы предполагаем, что по итогу он может составить около одного миллиона автомобилей, cучетом параллельного импорта, который сильно вырос.

https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html

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https://ria.ru/20230914/manturov-1896409515.html

https://ria.ru/20230914/lada-1896408366.html

https://ria.ru/20230616/avtoturizm-1878626170.html

https://ria.ru/20230914/shtraf-1896383667.html

https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, экономика, автоваз, максим соколов ("автоваз"), автомобили