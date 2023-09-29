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Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT - РИА Новости, 29.09.2023
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Краснодарский край
 
22:57 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sochi-1899568424.html
Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT
Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT - РИА Новости, 29.09.2023
Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT
Участие в международной конференции по информационной безопасности, которая пройдет с 12 по 13 октября в Сочи, примут свыше 270 представителей IT-сферы, сообщил РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T22:57
2023-09-29T22:57
краснодарский край
сочи
краснодарский край
владимир путин
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Участие в международной конференции по информационной безопасности, которая пройдет с 12 по 13 октября в Сочи, примут свыше 270 представителей IT-сферы, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным властей, конференция "Kuban CSC" 2023 пройдет с 12 по 13 октября. Мероприятие организует администрация Краснодарского края при участии региональной Ассоциации цифрового развития и Кубанского государственного технологического университета. "Конференция позволит объединить усилия государственной власти, науки и отечественных поставщиков IT-услуг в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Участников ждет интересный диалог, презентации передовых разработок, обмен уникальным опытом с зарубежными партнерами. Площадка объединит более 270 представителей дружественных России стран и лидеров отечественной ИТ-сферы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что форум пройдет в крае в четвертый раз. Участники обсудят передовые решения в области информационной безопасности. В числе центральных тем - международное сотрудничество в сфере информационной безопасности, обеспечение инфраструктуры значимых объектов, кадровая политика, искусственный интеллект, импортонезависимость. В студенческой научной секции выступят представители ведущих российских вузов. На полях конференции проведут традиционный чемпионат по практической информационной безопасности, добавляют в пресс-службе. Конференцию организуют во исполнение резолюции президента Владимира Путина и при поддержке аппарата Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20230929/turizm-1899527796.html
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сочи, краснодарский край, владимир путин
Краснодарский край, Сочи, Краснодарский край, Владимир Путин
Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT

Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Участие в международной конференции по информационной безопасности, которая пройдет с 12 по 13 октября в Сочи, примут свыше 270 представителей IT-сферы, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным властей, конференция "Kuban CSC" 2023 пройдет с 12 по 13 октября. Мероприятие организует администрация Краснодарского края при участии региональной Ассоциации цифрового развития и Кубанского государственного технологического университета.
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"Конференция позволит объединить усилия государственной власти, науки и отечественных поставщиков IT-услуг в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Участников ждет интересный диалог, презентации передовых разработок, обмен уникальным опытом с зарубежными партнерами. Площадка объединит более 270 представителей дружественных России стран и лидеров отечественной ИТ-сферы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что форум пройдет в крае в четвертый раз. Участники обсудят передовые решения в области информационной безопасности. В числе центральных тем - международное сотрудничество в сфере информационной безопасности, обеспечение инфраструктуры значимых объектов, кадровая политика, искусственный интеллект, импортонезависимость.
В студенческой научной секции выступят представители ведущих российских вузов. На полях конференции проведут традиционный чемпионат по практической информационной безопасности, добавляют в пресс-службе.
Конференцию организуют во исполнение резолюции президента Владимира Путина и при поддержке аппарата Совета безопасности РФ.
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