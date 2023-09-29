https://ria.ru/20230929/sochi-1899568424.html

Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT

Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT - РИА Новости, 29.09.2023

Конференция по информационной безопасности в Сочи объединит 270 лидеров IT

Участие в международной конференции по информационной безопасности, которая пройдет с 12 по 13 октября в Сочи, примут свыше 270 представителей IT-сферы, сообщил РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:57

2023-09-29T22:57

2023-09-29T22:57

краснодарский край

сочи

краснодарский край

владимир путин

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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Участие в международной конференции по информационной безопасности, которая пройдет с 12 по 13 октября в Сочи, примут свыше 270 представителей IT-сферы, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным властей, конференция "Kuban CSC" 2023 пройдет с 12 по 13 октября. Мероприятие организует администрация Краснодарского края при участии региональной Ассоциации цифрового развития и Кубанского государственного технологического университета. "Конференция позволит объединить усилия государственной власти, науки и отечественных поставщиков IT-услуг в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Участников ждет интересный диалог, презентации передовых разработок, обмен уникальным опытом с зарубежными партнерами. Площадка объединит более 270 представителей дружественных России стран и лидеров отечественной ИТ-сферы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что форум пройдет в крае в четвертый раз. Участники обсудят передовые решения в области информационной безопасности. В числе центральных тем - международное сотрудничество в сфере информационной безопасности, обеспечение инфраструктуры значимых объектов, кадровая политика, искусственный интеллект, импортонезависимость. В студенческой научной секции выступят представители ведущих российских вузов. На полях конференции проведут традиционный чемпионат по практической информационной безопасности, добавляют в пресс-службе. Конференцию организуют во исполнение резолюции президента Владимира Путина и при поддержке аппарата Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20230929/turizm-1899527796.html

https://ria.ru/20230920/tekhnologii-1897646961.html

сочи

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сочи, краснодарский край, владимир путин