https://ria.ru/20230929/sng-1899360782.html

Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу

Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу - РИА Новости, 29.09.2023

Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу

Делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:22

2023-09-29T10:22

2023-09-29T10:22

тула

безопасность

снг

россия

армения

азербайджан

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ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ, сообщает Минобороны РФ. "Главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. В ходе заседания они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире", - сказано в сообщении. В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Перед началом заседания руководители делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу "Три штыка" на площади Победы. Они почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почётного караула.

https://ria.ru/20230922/pro-1897911343.html

тула

россия

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тула, безопасность, снг, россия, армения, азербайджан