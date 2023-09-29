https://ria.ru/20230929/sng-1899360782.html
Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу
Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу - РИА Новости, 29.09.2023
Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу
Делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:22
2023-09-29T10:22
2023-09-29T10:22
тула
безопасность
снг
россия
армения
азербайджан
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ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ, сообщает Минобороны РФ. "Главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. В ходе заседания они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире", - сказано в сообщении. В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Перед началом заседания руководители делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу "Три штыка" на площади Победы. Они почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почётного караула.
https://ria.ru/20230922/pro-1897911343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тула, безопасность, снг, россия, армения, азербайджан
Тула, Безопасность, СНГ, Россия, Армения, Азербайджан
Военные делегации стран СНГ прибыли в Тулу
Военные делегации стран СНГ, включая Армению и Азербайджан, прибыли в Тулу
ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, прибыли в Тулу, где в пятницу пройдёт заседание совета министров обороны государств СНГ, сообщает Минобороны РФ.
"Главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. В ходе заседания они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире", - сказано в сообщении. В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Перед началом заседания руководители делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу "Три штыка" на площади Победы. Они почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почётного караула.
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