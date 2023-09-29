https://ria.ru/20230929/smi-1899395211.html

СМИ: атаки по Крыму не приблизят Киев к "решающему прорыву"

СМИ: атаки по Крыму не приблизят Киев к "решающему прорыву" - РИА Новости, 29.09.2023

СМИ: атаки по Крыму не приблизят Киев к "решающему прорыву"

Участившиеся украинские атаки по Крыму вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв "на земле", приводит агентство Блумберг мнение неназванного... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:31

2023-09-29T12:31

2023-09-29T12:36

россия

севастополь

киев

сергей горбачев

михаил развожаев

мария захарова

институт стран снг

оон

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Участившиеся украинские атаки по Крыму вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв "на земле", приводит агентство Блумберг мнение неназванного европейского чиновника. Минобороны РФ и власти Крыма и Севастополя регулярно сообщают о террористических атаках киевского режима по полуострову. Кроме того, разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО с начала года в три раза чаще появляются в районе Крыма – количество полетов возросло с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев пояснил агентству, что эти летательные аппараты используются для управления украинскими атаками на Крым. "Операции (Киева - ред.) являются частью более широкой стратегии... Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году", - приводит агентство слова чиновника. Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что в Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230929/summa-1899335919.html

https://ria.ru/20230929/politiki-1899366010.html

россия

севастополь

киев

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россия, севастополь, киев, сергей горбачев, михаил развожаев, мария захарова, институт стран снг, оон