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В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек - РИА Новости, 29.09.2023
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10:29 29.09.2023 (обновлено: 14:20 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/smi-1899362289.html
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек - РИА Новости, 29.09.2023
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек
Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:29
2023-09-29T14:20
в мире
пакистан
взрыв
белуджистан
geo
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает телеканал ARY News.Ранее в пятницу телеканал Geo сообщил о семерых погибших и более 25 пострадавших в результате взрыва в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. По данным телеканала, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена."По меньшей мере 12 человек погибли, еще более 40 пострадали в результате взрыва в округе Белуджистана Мастунг в пятницу. Согласно администрации округа, в числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори", - говорится в сообщении ARY News.Как отмечается, в полиции заявили, что пострадавших отвозят в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.По данным телеканала, вскоре после взрыва силы безопасности оцепили этот район и приступили к сбору улик.
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в мире, пакистан, взрыв, белуджистан, geo
В мире, Пакистан, Взрыв, Белуджистан, Geo
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек

ARY News: число жертв от взрыва в Пакистане возросло до 12, более 40 пострадали

© AFP 2023Место взрыва в мечети в пакистанском городе Мастунг. 29 сентября 2023
Место взрыва в мечети в пакистанском городе Мастунг. 29 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023
Место взрыва в мечети в пакистанском городе Мастунг. 29 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает телеканал ARY News.
Ранее в пятницу телеканал Geo сообщил о семерых погибших и более 25 пострадавших в результате взрыва в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. По данным телеканала, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
"По меньшей мере 12 человек погибли, еще более 40 пострадали в результате взрыва в округе Белуджистана Мастунг в пятницу. Согласно администрации округа, в числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори", - говорится в сообщении ARY News.
Как отмечается, в полиции заявили, что пострадавших отвозят в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
По данным телеканала, вскоре после взрыва силы безопасности оцепили этот район и приступили к сбору улик.
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В миреПакистанВзрывБелуджистанGeo
 
 
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