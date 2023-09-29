https://ria.ru/20230929/smi-1899362289.html

В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек

В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек - РИА Новости, 29.09.2023

В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек

Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:29

2023-09-29T10:29

2023-09-29T14:20

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает телеканал ARY News.Ранее в пятницу телеканал Geo сообщил о семерых погибших и более 25 пострадавших в результате взрыва в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. По данным телеканала, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена."По меньшей мере 12 человек погибли, еще более 40 пострадали в результате взрыва в округе Белуджистана Мастунг в пятницу. Согласно администрации округа, в числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори", - говорится в сообщении ARY News.Как отмечается, в полиции заявили, что пострадавших отвозят в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.По данным телеканала, вскоре после взрыва силы безопасности оцепили этот район и приступили к сбору улик.

https://ria.ru/20230929/vzryv-1899357779.html

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в мире, пакистан, взрыв, белуджистан, geo