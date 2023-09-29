https://ria.ru/20230929/smi-1899362289.html
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек - РИА Новости, 29.09.2023
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек
Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:29
2023-09-29T10:29
2023-09-29T14:20
в мире
пакистан
взрыв
белуджистан
geo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899430960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3303e89af03fe42f0f18d14b3bae1b73.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает телеканал ARY News.Ранее в пятницу телеканал Geo сообщил о семерых погибших и более 25 пострадавших в результате взрыва в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. По данным телеканала, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена."По меньшей мере 12 человек погибли, еще более 40 пострадали в результате взрыва в округе Белуджистана Мастунг в пятницу. Согласно администрации округа, в числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори", - говорится в сообщении ARY News.Как отмечается, в полиции заявили, что пострадавших отвозят в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.По данным телеканала, вскоре после взрыва силы безопасности оцепили этот район и приступили к сбору улик.
https://ria.ru/20230929/vzryv-1899357779.html
пакистан
белуджистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899430960_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_7292ba4a4dca7bb88859cb537c7dfc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, взрыв, белуджистан, geo
В мире, Пакистан, Взрыв, Белуджистан, Geo
В Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью, погибли 12 человек
ARY News: число жертв от взрыва в Пакистане возросло до 12, более 40 пострадали
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Число жертв взрыва в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 12, более 40 человек пострадали, среди погибших - замначальника местной полиции, сообщает телеканал
ARY News.
Ранее в пятницу телеканал Geo сообщил о семерых погибших и более 25 пострадавших в результате взрыва в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. По данным телеканала, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
"По меньшей мере 12 человек погибли, еще более 40 пострадали в результате взрыва в округе Белуджистана Мастунг в пятницу. Согласно администрации округа, в числе погибших заместитель начальника полиции Мастунга Наваз Гашкори", - говорится в сообщении ARY News.
Как отмечается, в полиции заявили, что пострадавших отвозят в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
По данным телеканала, вскоре после взрыва силы безопасности оцепили этот район и приступили к сбору улик.
На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 останков и фрагментов тел