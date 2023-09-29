https://ria.ru/20230929/smi-1899352664.html

Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов

Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов - РИА Новости, 29.09.2023

Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов

Итальянские СМИ не доводят правдивую информацию о России, создают ореол токсичности вокруг тех, кто позитивно реагирует на ее действия, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:33

2023-09-29T09:33

2023-09-29T09:33

россия

италия

алексей парамонов

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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РИМ, 29 сен – РИА Новости. Итальянские СМИ не доводят правдивую информацию о России, создают ореол токсичности вокруг тех, кто позитивно реагирует на ее действия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "К сожалению, итальянский информационный мейнстрим, как часть общезападного медийного пространства, не доводит правдивую информацию о России. Местные СМИ умышленно замалчивают практически все новости о российской внутренней повестке, о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и так далее", - подчеркнул дипломат. По его словам, местная пропаганда преуспела в создании ореола токсичности вокруг любого деятеля, который позитивно реагирует на Россию и ее действия. "Это может сопровождаться не только травлей в СМИ, но и даже "оргвыводами": потерей профессии и репутационными издержками. По этой причине многие наши единомышленники, - а их немало в Италии, - не высказываются публично, боясь преследований", - указал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230929/diplomat-1899340507.html

https://ria.ru/20230929/italiya-1899334647.html

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россия, италия, алексей парамонов, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)