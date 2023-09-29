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Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов
Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов - РИА Новости, 29.09.2023
Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов
Итальянские СМИ не доводят правдивую информацию о России, создают ореол токсичности вокруг тех, кто позитивно реагирует на ее действия, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:33
2023-09-29T09:33
2023-09-29T09:33
россия
италия
алексей парамонов
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИМ, 29 сен – РИА Новости. Итальянские СМИ не доводят правдивую информацию о России, создают ореол токсичности вокруг тех, кто позитивно реагирует на ее действия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "К сожалению, итальянский информационный мейнстрим, как часть общезападного медийного пространства, не доводит правдивую информацию о России. Местные СМИ умышленно замалчивают практически все новости о российской внутренней повестке, о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и так далее", - подчеркнул дипломат. По его словам, местная пропаганда преуспела в создании ореола токсичности вокруг любого деятеля, который позитивно реагирует на Россию и ее действия. "Это может сопровождаться не только травлей в СМИ, но и даже "оргвыводами": потерей профессии и репутационными издержками. По этой причине многие наши единомышленники, - а их немало в Италии, - не высказываются публично, боясь преследований", - указал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230929/diplomat-1899340507.html
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россия, италия, алексей парамонов, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Италия, Алексей Парамонов, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол заявил о создании СМИ Италии ореола токсичности вокруг русофилов
Парамонов: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Итальянские СМИ не доводят правдивую информацию о России, создают ореол токсичности вокруг тех, кто позитивно реагирует на ее действия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
"К сожалению, итальянский информационный мейнстрим, как часть общезападного медийного пространства, не доводит правдивую информацию о России. Местные СМИ умышленно замалчивают практически все новости о российской внутренней повестке, о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и так далее", - подчеркнул дипломат.
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По его словам, местная пропаганда преуспела в создании ореола токсичности вокруг любого деятеля, который позитивно реагирует на Россию и ее действия.
"Это может сопровождаться не только травлей в СМИ, но и даже "оргвыводами": потерей профессии и репутационными издержками. По этой причине многие наши единомышленники, - а их немало в Италии, - не высказываются публично, боясь преследований", - указал собеседник агентства.
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