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Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России" - РИА Новости, 29.09.2023
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10:53 29.09.2023 (обновлено: 11:08 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/smartfon-1899366804.html
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России"
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России" - РИА Новости, 29.09.2023
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России"
Работа приложения "Парковки России" у всех пользователей операционной системы Android восстановлена, сообщили в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:53
2023-09-29T11:08
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
технологии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работа приложения "Парковки России" у всех пользователей операционной системы Android восстановлена, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В четверг дептранс сообщил, что пользователям операционной системы Android может быть временно недоступна оплата парковки с помощью мобильного приложения "Парковки России". Пользователи могли оплатить парковку только через СМС, портал parking.mos.ru и паркомат."Работоспособность приложения "Парковки России" у всех пользователей Android восстановлена. Рекомендуем обновить приложение до последней версии 1.118.15 через Google Play, а в случае отсутствия в магазине приложений этой версии – через RuStore или на сайте "Московского паркинга" по ссылке parking.mos.ru/app", - сказано в сообщении.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, технологии, google
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Технологии, Google
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России"

Дептранс Москвы: работа приложения на Android "Парковки России" восстановлена

© iStock.com / Geber86Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© iStock.com / Geber86
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работа приложения "Парковки России" у всех пользователей операционной системы Android восстановлена, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В четверг дептранс сообщил, что пользователям операционной системы Android может быть временно недоступна оплата парковки с помощью мобильного приложения "Парковки России". Пользователи могли оплатить парковку только через СМС, портал parking.mos.ru и паркомат.
"Работоспособность приложения "Парковки России" у всех пользователей Android восстановлена. Рекомендуем обновить приложение до последней версии 1.118.15 через Google Play, а в случае отсутствия в магазине приложений этой версии – через RuStore или на сайте "Московского паркинга" по ссылке parking.mos.ru/app", - сказано в сообщении.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В России закрепили возможность проверять товары в приложении "Госуслуги"
дополняется ...
 
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