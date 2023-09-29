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Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России"
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России" - РИА Новости, 29.09.2023
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России"
Работа приложения "Парковки России" у всех пользователей операционной системы Android восстановлена, сообщили в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:53
2023-09-29T10:53
2023-09-29T11:08
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Работа приложения "Парковки России" у всех пользователей операционной системы Android восстановлена, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В четверг дептранс сообщил, что пользователям операционной системы Android может быть временно недоступна оплата парковки с помощью мобильного приложения "Парковки России". Пользователи могли оплатить парковку только через СМС, портал parking.mos.ru и паркомат."Работоспособность приложения "Парковки России" у всех пользователей Android восстановлена. Рекомендуем обновить приложение до последней версии 1.118.15 через Google Play, а в случае отсутствия в магазине приложений этой версии – через RuStore или на сайте "Московского паркинга" по ссылке parking.mos.ru/app", - сказано в сообщении.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, технологии, google
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Технологии, Google
Дептранс Москвы сообщил о возобновлении работы приложения "Парковки России"
Дептранс Москвы: работа приложения на Android "Парковки России" восстановлена