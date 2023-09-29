https://ria.ru/20230929/smartfon-1898563874.html

Обзор смартфона HONOR 90: практически флагман по доступной цене

Обзор смартфона HONOR 90: практически флагман по доступной цене - РИА Новости, 29.09.2023

Обзор смартфона HONOR 90: практически флагман по доступной цене

В российских магазинах появился новый смартфон HONOR 90 — продолжение знаменитой "номерной" линейки устройств, так полюбившийся фанатам бренда. Новинка... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:00

2023-09-29T10:00

2023-09-29T10:00

технологии

россия

смартфоны

гаджеты

honor

наука

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В российских магазинах появился новый смартфон HONOR 90 — продолжение знаменитой "номерной" линейки устройств, так полюбившийся фанатам бренда. Новинка оказалась не просто смартфоном среднего уровня, а настоящим предфлагманским гаджетом с интересным дизайном и рядом уникальных "фишек". Насколько хорош 90-й, разберемся в обзоре РИА Новости.ДизайнВнешне HONOR 90 выглядит как изысканный смартфон. В компании не скрывают, что вдохновлялись при создании ювелирными изделиями. Более того, дизайнеры сделали разное оформление задней панели для разных расцветок — от черного глянца до замысловатых узоров в голубом. У нас на тесте оказался зеленый HONOR 90 с матовым стеклом. Этот вариант приятно лежит в руке и чрезвычайно практичен — отпечатки и разводы к нему не "липнут".Изящество форм подкреплено небольшой массой устройства — при довольно крупном экране и использовании в панелях закаленного стекла, смартфон весит всего 183 грамма.HONOR 90 выделяется на фоне конкурентов еще двумя деталями. Во-первых, это кольца камер — казалось бы, что может быть нового в таком привычном дизайнерском приеме? Может - ведь создатели постарались создать визуальный эффект вогнутой линзы, стекла действительно выглядят необычно. Во-вторых, экран имеет здесь скошенные грани, радиус их невелик, но свайпы делать гораздо удобнее, чем в случае с плоской поверхностью.ДисплейВ HONOR 90 применена AMOLED-матрица (матрица на основе органических светодиодов) диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2644 x 1200 точек и аппаратной поддержкой контента формата HDR10+ (широкий динамический диапазон). В глаза бросается минимальная по толщине рамка вокруг экрана, еще пару лет назад таким не могли похвастаться и сверхдорогие смартфоны.Дисплей поддерживает режимы обновления на 60, 90, 120 Гц и автоматическую подстройку. Если включить принудительные 120 Гц, смартфон будет честно держать максимальную кадровую частоту.Другой момент связан с разрешением экрана. Производитель дал пользователю возможность выбирать между максимальным нативным и пониженным разрешением, в последнем случае энергоэффективность системы вырастает.Матрица полностью лишена неприятного для глаз мерцания, здесь впервые в смартфонах применен высокочастотный ШИМ на 3840 Гц, заявлена сертификация, обещающая безопасность для зрения.Производительность и коммуникацииВ HONOR 90 применен процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (Снапдрэгон 7 Джен 1). Приставка в названии означает, что это кастомная версия, которая разогнана Qualcomm. Восемь процессорных ядер выполнены по 4-нм техпроцессу, а за обработку видео отвечает и GPU (графический процессор) Adreno 644.В популярном бенчмарке AnTuTu (АнТуТу) смартфон выбил более 600 тысяч баллов — результат не флагмана, но крепкого середняка. В повседневных же задачах HONOR 90 воспринимается как очень шустрое устройство, нет и намека на задумчивость и лаги. В этом заслуга и фирменной оболочки MagicOS (МэджикОС) 7.1, основанной на Android 13. В ней доступны оригинальные решения, вроде больших папок или расширенных возможностей работы с виджетами. Для многих приложений предусмотрен многооконный режим работы с гибкой настройкой размеров окна. Умный помощник YoYo (ЙоЙо) – теперь умеет распознавать текст на картинке. Конечно, HONOR 90 полноценно работает с сервисами и программами от Google, но доступен и альтернативный фирменный магазин приложений.В играх смартфон демонстрирует отличную производительность — некоторые из продвинутых тайтлов способны запускаться на максимальных настройках. Так, PUBG (ПАБГ) позволяет выставить практически топовую конфигурацию графики, а сами "бои" проходят без подтормаживаний и лагов.Для российского рынка доступны два варианта памяти — 8/256 и 12/512 ГБ. Интересно, что "минималку" в 256 ГБ из конкурентов не предлагает никто и по этому параметру 90-й выгодно отличается от них. Кроме того, смартфон поддерживает технологию расширения памяти HONOR RAM Turbo (РЭМ Турбо), которая позволяет получить до 7 ГБ за счет накопителя.Смартфону достался полный набор современных интерфейсов и коммуникаций — от Wi-Fi 6 до Bluetooth 5.2 с поддержкой LE (режим низкого электропотребления) и аудиокодека aptX HD (эйпитиикс ЭйчДи). Не забыт и любимый россиянами чип NFC (чип безконтактной передачи данных), с помощью которого смартфоном можно производить бесконтактные платежи. В слоте расширений нашлось место для двух nanoSIM (наноСИМ).КамераВ HONOR 90 установлен камерный блок из трех сенсоров. Основной — это впечатляющий 200-Мп сенсор, основанный на датчике Samsung ISOCELL HP3 (АЙСОСЕЛЛ ЭйчПи 3). Камера получила цепкий автофокус PDAF (фазовый автофокус). 12-Мп датчик со сверхширокоугольной линзой также получил автофокус, что значительно расширяет его функционал — благодаря этому, например, можно получать качественные макроснимки. Третий датчик, это 2-Мп сенсор для размытия фона в портретном режиме. Фронтальная камера на 50 Мп, что интересно, умеет записывать видео в разрешении 4K.По умолчанию главная камера смартфона делает снимки в разрешении 12 Мп — детализация хорошая, цвета очень приятные и реалистичные. Резкости по всей площади кадра достаточно, но алгоритмы могли бы срабатывать и помягче. В pro-режиме находим опцию съемки в 200 Мп. Обработка такой фотографии занимает несколько секунд. Снимки выглядят более естественными, вырастает и детализация, но, конечно, не в десятки раз. Благодаря огромному разрешению датчика, при двукратном цифровом зуме практически нет потери качества."Ширик", несмотря на скромное разрешение, выдает прекрасные снимки, уровень детализации высокий. Цвета выглядят красиво и совпадают с цветокоррекцией основной камеры.Вечером и ночью актуальным становится режим ночной съемки. Фотографии на основную камеру становятся немного резче, а источники света обрабатываются тщательнее. Интересно, что и датчик со сверхширокоугольной линзой остается вполне рабочим инструментом, снимки приятно разглядывать на экране смартфона.HONOR 90 умеет записывать ролики в максимальном качестве 4K при 30 кадрах в секунду. Здесь есть и флагманские фишки, вроде переключения между объективами во время съемки или запись HDR-видео.Звук, безопасность и автономностьНовинке достался монофонический динамик, то есть звуковая схема осталась неизменна со времен HONOR 70. Качество звучания мультимедийного динамика высокое, хватает низких и высоких частот, можно проследить даже середину.HONOR 90 получил два метода разблокировки на основе биометрии — по лицу и с помощью подэкранного сканера отпечатков. Первый основан на работе фронтальной камеры. Второй - это надежный и проверенный временем оптический сенсор с хорошей чувствительностью, он определяет палец владельца с первого раза.В тонком корпусе смартфона скрывается аккумулятор емкостью 5000 мАч — похвально, что производитель не стал жертвовать батарейкой ради изящества. Времени автономной работы HONOR 90 с лихвой хватает на рабочий день: возвращался на зарядку смартфон каждый вечер с остатком в 30-40% емкости. Проводная зарядка мощностью в 66 Вт способна полностью зарядить устройство примерно за 50 минут, причем за первые полчаса "заливаются" 65% емкости.ИтогоHONOR 90 выглядит достойным преемником крайне популярной "семидесятки" — в компании бережно подошли к вопросу обновления, скрупулезно улучшив практически все характеристики. Ценник, выбранный для HONOR 90, также добавляет смартфону привлекательности: за версию 8/256 ГБ попросят 39 990 рублей, топовый вариант 12/512 ГБ оценен в 44 990 рублей.ㅤИнформация о продавце:ПАО "Компания "М.видео" ИНН: 7707602010105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5АРеклама, Рекламодатель ООО "ЭЛКО РУС", erid: 4CQwVszH9pUmKd8cz2H

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, смартфоны, гаджеты, honor