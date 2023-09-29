https://ria.ru/20230929/sluzhba-1899344218.html

В Минобороны заявили о росте числа добровольцев

В Минобороны заявили о росте числа добровольцев - РИА Новости, 29.09.2023

В Минобороны заявили о росте числа добровольцев

Значительно увеличилось число граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, сообщил на брифинге замначальника... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:43

2023-09-29T08:43

2023-09-29T08:43

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Значительно увеличилось число граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - отметил контр-адмирал. Он добавил, что работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20230912/kontrakt-1895788231.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)