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В Минобороны заявили о росте числа добровольцев
В Минобороны заявили о росте числа добровольцев - РИА Новости, 29.09.2023
В Минобороны заявили о росте числа добровольцев
Значительно увеличилось число граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, сообщил на брифинге замначальника... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:43
2023-09-29T08:43
2023-09-29T08:43
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Значительно увеличилось число граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - отметил контр-адмирал. Он добавил, что работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20230912/kontrakt-1895788231.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны заявили о росте числа добровольцев
МО: выросло число россиян, решивших добровольно пойти на службу по контракту