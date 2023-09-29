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Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны
Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны - РИА Новости, 29.09.2023
Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны
Минобороны РФ заявило в пятницу, что для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с ВС РФ, а также добровольцев. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:36
2023-09-29T08:36
2023-09-29T08:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минобороны РФ заявило в пятницу, что для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с ВС РФ, а также добровольцев. "Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны
Минобороны: для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту