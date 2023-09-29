https://ria.ru/20230929/sluzhba-1899343130.html

Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны

Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны - РИА Новости, 29.09.2023

Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны

Минобороны РФ заявило в пятницу, что для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с ВС РФ, а также добровольцев. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:36

2023-09-29T08:36

2023-09-29T08:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минобороны РФ заявило в пятницу, что для выполнения задач СВО достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с ВС РФ, а также добровольцев. "Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html

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2023

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)