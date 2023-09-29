Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву
Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву
Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия памятника генералу Михаилу Скобелеву, установленному в честь 180-летия со дня рождения русского полководца, сообщила пресс-служба правительства региона.
Памятник установили в поселке Александро-Невский в рамках проекта, инициированного жителями района и получившего финансовую поддержку по региональной программе местных инициатив. Автор – рязанский скульптор Олег Седов. У памятника проведено озеленение, выложена тротуарная плитка, смонтировано освещение. Благоустройство близлежащей территории провели в рамках программы по формированию современной городской среды.
"Этот проект – пример бережного отношения к истории нашей Родины. Жители района всегда с особым вниманием относились к сохранению памяти о Михаиле Дмитриевиче, его жизнь тесно связана с Рязанским краем, с Александро-Невским районом. Здесь похоронены его родители, покоится он сам. В селе Заборово находится родовое имение Скобелевых", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что интерес к личности генерала по-прежнему большой. Сегодня ведется большая научная работа, позволяющая еще глубже понять его заслуги и вклад в процветание родины.
Председатель центрального совета скобелевского комитета, научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков отметил, что в Рязанской области сохранению памяти о генерале уделяется большое значение. "Великий полководец Скобелев оставил яркий след в военной истории. Он был активным участником русско-турецкой войны, присоединения среднеазиатских земель, освободитель Болгарии. Он любил Россию, любил русский народ. Открытие памятника Скобелеву на рязанской земле – уникальное событие. Это знак признательности герою, свидетельство крепкой связи поколений", – сказал он.