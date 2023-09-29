Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
16:02 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/skobelev-1899485970.html
Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву
Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву - РИА Новости, 29.09.2023
Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия памятника генералу Михаилу Скобелеву, установленному в честь 180-летия со дня... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:02
2023-09-29T16:02
рязанская область
рязанская область
россия
болгария
павел малков
олег седов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f25373176c08d299419cad41d3502c.jpg
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия памятника генералу Михаилу Скобелеву, установленному в честь 180-летия со дня рождения русского полководца, сообщила пресс-служба правительства региона. Памятник установили в поселке Александро-Невский в рамках проекта, инициированного жителями района и получившего финансовую поддержку по региональной программе местных инициатив. Автор – рязанский скульптор Олег Седов. У памятника проведено озеленение, выложена тротуарная плитка, смонтировано освещение. Благоустройство близлежащей территории провели в рамках программы по формированию современной городской среды. "Этот проект – пример бережного отношения к истории нашей Родины. Жители района всегда с особым вниманием относились к сохранению памяти о Михаиле Дмитриевиче, его жизнь тесно связана с Рязанским краем, с Александро-Невским районом. Здесь похоронены его родители, покоится он сам. В селе Заборово находится родовое имение Скобелевых", - цитирует Малкова его пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что интерес к личности генерала по-прежнему большой. Сегодня ведется большая научная работа, позволяющая еще глубже понять его заслуги и вклад в процветание родины. Председатель центрального совета скобелевского комитета, научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков отметил, что в Рязанской области сохранению памяти о генерале уделяется большое значение. "Великий полководец Скобелев оставил яркий след в военной истории. Он был активным участником русско-турецкой войны, присоединения среднеазиатских земель, освободитель Болгарии. Он любил Россию, любил русский народ. Открытие памятника Скобелеву на рязанской земле – уникальное событие. Это знак признательности герою, свидетельство крепкой связи поколений", – сказал он.
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898548273.html
https://ria.ru/20230913/ryazan-1896203375.html
рязанская область
россия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c82d7b63957192cc1aeb4007fe999b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, россия, болгария, павел малков, олег седов
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Болгария, Павел Малков, Олег Седов
Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву

Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия памятника генералу Михаилу Скобелеву, установленному в честь 180-летия со дня рождения русского полководца, сообщила пресс-служба правительства региона.
Памятник установили в поселке Александро-Невский в рамках проекта, инициированного жителями района и получившего финансовую поддержку по региональной программе местных инициатив. Автор – рязанский скульптор Олег Седов. У памятника проведено озеленение, выложена тротуарная плитка, смонтировано освещение. Благоустройство близлежащей территории провели в рамках программы по формированию современной городской среды.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов
25 сентября, 17:10
"Этот проект – пример бережного отношения к истории нашей Родины. Жители района всегда с особым вниманием относились к сохранению памяти о Михаиле Дмитриевиче, его жизнь тесно связана с Рязанским краем, с Александро-Невским районом. Здесь похоронены его родители, покоится он сам. В селе Заборово находится родовое имение Скобелевых", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что интерес к личности генерала по-прежнему большой. Сегодня ведется большая научная работа, позволяющая еще глубже понять его заслуги и вклад в процветание родины.
Председатель центрального совета скобелевского комитета, научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков отметил, что в Рязанской области сохранению памяти о генерале уделяется большое значение. "Великий полководец Скобелев оставил яркий след в военной истории. Он был активным участником русско-турецкой войны, присоединения среднеазиатских земель, освободитель Болгарии. Он любил Россию, любил русский народ. Открытие памятника Скобелеву на рязанской земле – уникальное событие. Это знак признательности герою, свидетельство крепкой связи поколений", – сказал он.
Рязань - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Малков заявил о поставках рязанской продукции в более чем сто стран мира
13 сентября, 20:02
 
Рязанская областьРязанская областьРоссияБолгарияПавел МалковОлег Седов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала