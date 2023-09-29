https://ria.ru/20230929/skobelev-1899485970.html

Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву

Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву - РИА Новости, 29.09.2023

Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника Скобелеву

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия памятника генералу Михаилу Скобелеву, установленному в честь 180-летия со дня... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:02

2023-09-29T16:02

2023-09-29T16:02

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РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия памятника генералу Михаилу Скобелеву, установленному в честь 180-летия со дня рождения русского полководца, сообщила пресс-служба правительства региона. Памятник установили в поселке Александро-Невский в рамках проекта, инициированного жителями района и получившего финансовую поддержку по региональной программе местных инициатив. Автор – рязанский скульптор Олег Седов. У памятника проведено озеленение, выложена тротуарная плитка, смонтировано освещение. Благоустройство близлежащей территории провели в рамках программы по формированию современной городской среды. "Этот проект – пример бережного отношения к истории нашей Родины. Жители района всегда с особым вниманием относились к сохранению памяти о Михаиле Дмитриевиче, его жизнь тесно связана с Рязанским краем, с Александро-Невским районом. Здесь похоронены его родители, покоится он сам. В селе Заборово находится родовое имение Скобелевых", - цитирует Малкова его пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что интерес к личности генерала по-прежнему большой. Сегодня ведется большая научная работа, позволяющая еще глубже понять его заслуги и вклад в процветание родины. Председатель центрального совета скобелевского комитета, научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков отметил, что в Рязанской области сохранению памяти о генерале уделяется большое значение. "Великий полководец Скобелев оставил яркий след в военной истории. Он был активным участником русско-турецкой войны, присоединения среднеазиатских земель, освободитель Болгарии. Он любил Россию, любил русский народ. Открытие памятника Скобелеву на рязанской земле – уникальное событие. Это знак признательности герою, свидетельство крепкой связи поколений", – сказал он.

https://ria.ru/20230925/sovfed-1898548273.html

https://ria.ru/20230913/ryazan-1896203375.html

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рязанская область, россия, болгария, павел малков, олег седов