https://ria.ru/20230929/sk-1899357209.html
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре - РИА Новости, 29.09.2023
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре
Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства смерти молодых супругов, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:03
2023-09-29T10:03
2023-09-29T10:06
происшествия
самара
кировский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства смерти молодых супругов, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. В ночь с 18 на 19 сентября 2023 года в многоквартирном доме в Кировском районе Самары обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. В квартире проживала малолетняя дочь женщины от первого брака. "По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. С целью определения причины смерти супругов назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. По информации регионального надзорного ведомства, прокуратура Кировского района Самары контролирует установление обстоятельств смерти жителя Самары и его супруги, уроженки города Екатеринбурга. В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время ребенок погибшей женщины живет с отцом.
https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html
самара
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происшествия, самара, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Кировский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре
СК: в Самаре следователи устанавливают причину смерти молодых супругов