https://ria.ru/20230929/sk-1899357209.html

Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре

Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре - РИА Новости, 29.09.2023

Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре

Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства смерти молодых супругов, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:03

2023-09-29T10:03

2023-09-29T10:06

происшествия

самара

кировский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства смерти молодых супругов, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. В ночь с 18 на 19 сентября 2023 года в многоквартирном доме в Кировском районе Самары обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. В квартире проживала малолетняя дочь женщины от первого брака. "По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. С целью определения причины смерти супругов назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. По информации регионального надзорного ведомства, прокуратура Кировского района Самары контролирует установление обстоятельств смерти жителя Самары и его супруги, уроженки города Екатеринбурга. В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время ребенок погибшей женщины живет с отцом.

https://ria.ru/20230929/ubiystvo-1899346838.html

самара

кировский район

россия

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происшествия, самара, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)