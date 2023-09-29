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Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре - РИА Новости, 29.09.2023
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10:03 29.09.2023 (обновлено: 10:06 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sk-1899357209.html
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре - РИА Новости, 29.09.2023
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре
Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства смерти молодых супругов, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:03
2023-09-29T10:06
происшествия
самара
кировский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства смерти молодых супругов, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. В ночь с 18 на 19 сентября 2023 года в многоквартирном доме в Кировском районе Самары обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. В квартире проживала малолетняя дочь женщины от первого брака. "По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. С целью определения причины смерти супругов назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. По информации регионального надзорного ведомства, прокуратура Кировского района Самары контролирует установление обстоятельств смерти жителя Самары и его супруги, уроженки города Екатеринбурга. В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время ребенок погибшей женщины живет с отцом.
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самара
кировский район
россия
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происшествия, самара, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Кировский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи установят причину смерти молодых супругов в Самаре

СК: в Самаре следователи устанавливают причину смерти молодых супругов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства смерти молодых супругов, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
В ночь с 18 на 19 сентября 2023 года в многоквартирном доме в Кировском районе Самары обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. В квартире проживала малолетняя дочь женщины от первого брака.
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. С целью определения причины смерти супругов назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По информации регионального надзорного ведомства, прокуратура Кировского района Самары контролирует установление обстоятельств смерти жителя Самары и его супруги, уроженки города Екатеринбурга.
В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время ребенок погибшей женщины живет с отцом.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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ПроисшествияСамараКировский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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