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Украинский суд арестовал все имущество депутата Рады Шуфрича - РИА Новости, 29.09.2023
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11:25 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/shufrich-1899375864.html
Украинский суд арестовал все имущество депутата Рады Шуфрича
Украинский суд арестовал все имущество депутата Рады Шуфрича - РИА Новости, 29.09.2023
Украинский суд арестовал все имущество депутата Рады Шуфрича
Суд в Киеве арестовал все имущество обвиняемого в госизмене депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, сообщил его адвокат Александр Тананакин. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:25
2023-09-29T11:25
в мире
украина
нестор шуфрич
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал все имущество обвиняемого в госизмене депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, сообщил его адвокат Александр Тананакин. "Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Под арест также попало имущество, которое было вывезено из дома во время обыска. Но стоит отметить, не все то, что забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему", - приводит слова Тананакина украинское издание "Страна.ua". Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко 15 сентября заявил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. Украинское издание "Общественное" позже сообщило, что Печерский районный суд Киева арестовал Шуфрича на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене. Адвокат депутата Рады Александр Тананакин заявил, что решение суда "было ожидаемым", оно будет обжаловано.
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в мире, украина, нестор шуфрич, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Нестор Шуфрич, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Украинский суд арестовал все имущество депутата Рады Шуфрича

Украинский суд арестовал все имущество обвиняемого в госизмене депутата Шуфрича

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Нестор Шуфрич. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал все имущество обвиняемого в госизмене депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, сообщил его адвокат Александр Тананакин.
"Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Под арест также попало имущество, которое было вывезено из дома во время обыска. Но стоит отметить, не все то, что забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему", - приводит слова Тананакина украинское издание "Страна.ua".
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко 15 сентября заявил, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене Шуфричу, избранному в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена.
Украинское издание "Общественное" позже сообщило, что Печерский районный суд Киева арестовал Шуфрича на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене. Адвокат депутата Рады Александр Тананакин заявил, что решение суда "было ожидаемым", оно будет обжаловано.
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В миреУкраинаНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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