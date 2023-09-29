https://ria.ru/20230929/shtraf-1899541843.html

В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле

В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле - РИА Новости, 29.09.2023

В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле

В Таллине оштрафовали мужчину, который был инициатором использования наклейки "Я русский" на автомобилях, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры полиции. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:15

2023-09-29T19:15

2023-09-29T21:03

таллин

россия

эстония

в мире

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899540874_0:83:1116:712_1920x0_80_0_0_99fe7707c96014a0b0579ed1c9d26e91.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. В Таллине оштрафовали мужчину, который был инициатором использования наклейки "Я русский" на автомобилях, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры полиции. В середине сентября в соцсетях стали появляться фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам эстонской столицы с надписями на русском языке. На заднем стекле машины было написано: "Я русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Местные пользователи призвали полицию найти водителя и депортировать в Россию. Позднее инициатор использования таких наклеек стал распространять их в интернете. В итоге на дорогах Таллина и других эстонских городов появились десятки авто с подобными стикерами."Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки "Я русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти. Если мужчина не изменит поведения и совершит еще одно подобное нарушение, его могут привлечь к уголовной ответственности", — говорится в заявлении.По словам главы процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Пранца, такие наклейки, равно как и эмблема российской армии в виде медведя, носят провокационный характер и якобы направлены на раскол общества и создание напряженности. В апреле Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Как указали авторы документа, в странах Прибалтики поощряют национализм и нетерпимость к русским, травлю детей в школах, преследование журналистов и подмену исторических фактов. Нижняя палата парламента потребовала от руководства этих государств прекратить проявления дискриминации и соблюдать принципы международного права.

https://ria.ru/20230926/estoniya-1898817211.html

https://ria.ru/20230817/estoniya-1890574009.html

таллин

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таллин, россия, эстония, в мире, госдума рф