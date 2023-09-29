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В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле - РИА Новости, 29.09.2023
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19:15 29.09.2023 (обновлено: 21:03 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/shtraf-1899541843.html
В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле
В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле - РИА Новости, 29.09.2023
В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле
В Таллине оштрафовали мужчину, который был инициатором использования наклейки "Я русский" на автомобилях, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры полиции. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:15
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. В Таллине оштрафовали мужчину, который был инициатором использования наклейки "Я русский" на автомобилях, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры полиции. В середине сентября в соцсетях стали появляться фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам эстонской столицы с надписями на русском языке. На заднем стекле машины было написано: "Я русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Местные пользователи призвали полицию найти водителя и депортировать в Россию. Позднее инициатор использования таких наклеек стал распространять их в интернете. В итоге на дорогах Таллина и других эстонских городов появились десятки авто с подобными стикерами."Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки "Я русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти. Если мужчина не изменит поведения и совершит еще одно подобное нарушение, его могут привлечь к уголовной ответственности", — говорится в заявлении.По словам главы процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Пранца, такие наклейки, равно как и эмблема российской армии в виде медведя, носят провокационный характер и якобы направлены на раскол общества и создание напряженности. В апреле Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Как указали авторы документа, в странах Прибалтики поощряют национализм и нетерпимость к русским, травлю детей в школах, преследование журналистов и подмену исторических фактов. Нижняя палата парламента потребовала от руководства этих государств прекратить проявления дискриминации и соблюдать принципы международного права.
https://ria.ru/20230926/estoniya-1898817211.html
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таллин, россия, эстония, в мире, госдума рф
Таллин, Россия, Эстония, В мире, Госдума РФ
В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку "Я русский" на автомобиле

В Таллине мужчину оштрафовали на 500 евро за наклейку "Я русский" на авто

Скриншот публикации в социальной сети
Скриншот публикации в социальной сети
Скриншот публикации в социальной сети
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. В Таллине оштрафовали мужчину, который был инициатором использования наклейки "Я русский" на автомобилях, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры полиции.
В середине сентября в соцсетях стали появляться фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам эстонской столицы с надписями на русском языке. На заднем стекле машины было написано: "Я русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Местные пользователи призвали полицию найти водителя и депортировать в Россию. Позднее инициатор использования таких наклеек стал распространять их в интернете. В итоге на дорогах Таллина и других эстонских городов появились десятки авто с подобными стикерами.
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"Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки "Я русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти. Если мужчина не изменит поведения и совершит еще одно подобное нарушение, его могут привлечь к уголовной ответственности", — говорится в заявлении.
По словам главы процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Пранца, такие наклейки, равно как и эмблема российской армии в виде медведя, носят провокационный характер и якобы направлены на раскол общества и создание напряженности.
В апреле Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Как указали авторы документа, в странах Прибалтики поощряют национализм и нетерпимость к русским, травлю детей в школах, преследование журналистов и подмену исторических фактов. Нижняя палата парламента потребовала от руководства этих государств прекратить проявления дискриминации и соблюдать принципы международного права.
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