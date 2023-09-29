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Россиян предупредили, кому грозит штраф за перевозку сигарет
Россиян предупредили, кому грозит штраф за перевозку сигарет - РИА Новости, 29.09.2023
Россиян предупредили, кому грозит штраф за перевозку сигарет
По действующим нормам за нелегальное перемещение табачных товаров без российской маркировки штрафуют на сумму от 15 до 25 тысяч рублей, рассказала в беседе с... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:15
2023-09-29T03:15
2023-09-29T03:15
общество
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елена кудерко
госдума рф
курение
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сигареты
вейпы
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По действующим нормам за нелегальное перемещение табачных товаров без российской маркировки штрафуют на сумму от 15 до 25 тысяч рублей, рассказала в беседе с агентством "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Документ, внесенный в Госдуму в январе, принят в третьем, итоговом, чтении. Он предусматривает денежное наказание за незаконное перемещение физическими лицами по территории России вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы. А также конфискацию всей перевозимой продукции.Кудерко напоминает, что сейчас совершеннолетние вправе перевозить не более 200 изделий с нагреваемым табаком и до пяти единиц никотиносодержащей продукции общим объемом не более 20 миллилитров никотиносодержащей жидкости, а также не более 250 грамм бестабачной смеси."Однако широкое распространение на территории страны получила немаркированная никотиносодержащая продукция, ввозимая из иностранных государств, в том числе членов Евразийского экономического союза", — отмечает юрист.Поэтому законодательство в этой сфере реформируют в несколько этапов. На первом этапе была введена обязательная маркировка таких товаров. На втором — определен объем немаркированной продукции, запрещенной к перевозке по России или ввозу на территорию России для личных нужд. На третьем — прописаны штрафы в КоАП.
https://ria.ru/20230731/veyp-1887272239.html
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общество, россия, елена кудерко, госдума рф, курение, штрафы, сигареты, вейпы
Общество, Россия, Елена Кудерко, Госдума РФ, Курение, Штрафы, Сигареты, Вейпы
Россиян предупредили, кому грозит штраф за перевозку сигарет
Юрист Кудерко: за перевозку сигарет без российской маркировки грозит штраф