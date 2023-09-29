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"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/shatdaun-1899336735.html
"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине
"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине - РИА Новости, 29.09.2023
"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине
Сенатор-республиканец Рэнд Пол согласится на ускоренное рассмотрение проекта бюджета США, если оттуда исключат помощь Украине, об этом он написал в социальной... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:11
2023-09-29T07:11
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
рэнд пол
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол согласится на ускоренное рассмотрение проекта бюджета США, если оттуда исключат помощь Украине, об этом он написал в социальной сети X.&quot;Если наше руководство настаивает на финансировании правительства чужой страны в ущерб нашему, то ему следует винить (в задержке бюджета. — Прим. ред.) исключительно собственную неспособность к компромиссу&quot;, ­— написал политик.Рэнд Пол уже не раз высказывался против затрат США на Украину, подчеркивая "антиконституционный" характер американской помощи. По его мнению, финансовая поддержка лишь вредит интересам государства.Чтобы избежать очередной остановки работы правительства (шатдауна), конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Этому мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html
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в мире, сша, украина, рэнд пол
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Рэнд Пол
"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине

Сенатор Рэнд Пол выступил против финансовой помощи Украине

© AP Photo / Pool / Al DragoАмериканский сенатор Рэнд Пол
Американский сенатор Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Pool / Al Drago
Американский сенатор Рэнд Пол. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол согласится на ускоренное рассмотрение проекта бюджета США, если оттуда исключат помощь Украине, об этом он написал в социальной сети X.
«

"Если наше руководство настаивает на финансировании правительства чужой страны в ущерб нашему, то ему следует винить (в задержке бюджета. — Прим. ред.) исключительно собственную неспособность к компромиссу", ­— написал политик.

Рэнд Пол уже не раз высказывался против затрат США на Украину, подчеркивая "антиконституционный" характер американской помощи. По его мнению, финансовая поддержка лишь вредит интересам государства.
Чтобы избежать очередной остановки работы правительства (шатдауна), конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Этому мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРэнд Пол
 
 
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