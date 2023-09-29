https://ria.ru/20230929/shatdaun-1899336735.html

"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине

"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине - РИА Новости, 29.09.2023

"Это их проблемы". Американский сенатор жестко отказал Украине

Сенатор-республиканец Рэнд Пол согласится на ускоренное рассмотрение проекта бюджета США, если оттуда исключат помощь Украине, об этом он написал в социальной... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:11

2023-09-29T07:11

2023-09-29T07:11

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

рэнд пол

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол согласится на ускоренное рассмотрение проекта бюджета США, если оттуда исключат помощь Украине, об этом он написал в социальной сети X."Если наше руководство настаивает на финансировании правительства чужой страны в ущерб нашему, то ему следует винить (в задержке бюджета. — Прим. ред.) исключительно собственную неспособность к компромиссу", ­— написал политик.Рэнд Пол уже не раз высказывался против затрат США на Украину, подчеркивая "антиконституционный" характер американской помощи. По его мнению, финансовая поддержка лишь вредит интересам государства.Чтобы избежать очередной остановки работы правительства (шатдауна), конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца этого финансового года, который истекает 1 октября. Этому мешают разногласия Белого дома и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899330785.html

сша

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в мире, сша, украина, рэнд пол