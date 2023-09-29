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Губернатор Севастополя рассказал, как полчаса провел в бомбоубежище - РИА Новости, 29.09.2023
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14:00 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sevastopol-1899419716.html
Губернатор Севастополя рассказал, как полчаса провел в бомбоубежище
Губернатор Севастополя рассказал, как полчаса провел в бомбоубежище - РИА Новости, 29.09.2023
Губернатор Севастополя рассказал, как полчаса провел в бомбоубежище
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время одной из объявленных в городе воздушных тревог полчаса вместе с... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:00
2023-09-29T14:00
михаил развожаев
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время одной из объявленных в городе воздушных тревог полчаса вместе с горожанами провел в укрытии. "С коллегами вечером были на работе, получил сигнал оповещения, после этого запустил тревогу, спокойно с коллегами спустился и вместе с севастопольцами провел почти полчаса в укрытии", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24". В своем Telegram-канале Развожаев подчеркнул, что Севастополь — военный город и словно красная тряпка для врага. "Поэтому, когда начались ракетные удары, снова встал вопрос об укрытиях. На сегодня порядка 90% приведены в порядок. Эти укрытия — и я об этом уже много раз говорил — временные. Они служат в основном для защиты от осколков выбитых стекол, частей сбитых ракет, и т.д", - отметил губернатор. По его словам, все службы — военные, силовики, медики, коммунальщики — находятся в режиме постоянной готовности. "Все работают в связке, мы выстроили четкую систему взаимодействия", - подчеркнул Развожаев.
https://ria.ru/20230929/sevastopol-1899398651.html
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михаил развожаев, севастополь, россия
Михаил Развожаев, Севастополь, Россия
Губернатор Севастополя рассказал, как полчаса провел в бомбоубежище

Развожаев сообщил, что во время тревоги провел почти полчаса в укрытии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что во время одной из объявленных в городе воздушных тревог полчаса вместе с горожанами провел в укрытии.
"С коллегами вечером были на работе, получил сигнал оповещения, после этого запустил тревогу, спокойно с коллегами спустился и вместе с севастопольцами провел почти полчаса в укрытии", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".
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В своем Telegram-канале Развожаев подчеркнул, что Севастополь — военный город и словно красная тряпка для врага.
"Поэтому, когда начались ракетные удары, снова встал вопрос об укрытиях. На сегодня порядка 90% приведены в порядок. Эти укрытия — и я об этом уже много раз говорил — временные. Они служат в основном для защиты от осколков выбитых стекол, частей сбитых ракет, и т.д", - отметил губернатор.
По его словам, все службы — военные, силовики, медики, коммунальщики — находятся в режиме постоянной готовности.
"Все работают в связке, мы выстроили четкую систему взаимодействия", - подчеркнул Развожаев.
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Михаил РазвожаевСевастопольРоссия
 
 
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