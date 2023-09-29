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Книгу к 150-летию Алексея Щусева представили в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
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Культура
 
15:46 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/schusev-1899482070.html
Книгу к 150-летию Алексея Щусева представили в Москве
Книгу к 150-летию Алексея Щусева представили в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
Книгу к 150-летию Алексея Щусева представили в Москве
Книгу "Архитектор №1" из серии ЖЗЛ издательства "Молодая гвардия", приуроченную к 150-летию Алексея Щусева, представил ее автор – писатель и историк Александр... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:46
2023-09-29T15:46
культура
москва
алексей щусев
дмитрий швидковский
московский архитектурный институт
литература
книги
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Книгу "Архитектор №1" из серии ЖЗЛ издательства "Молодая гвардия", приуроченную к 150-летию Алексея Щусева, представил ее автор – писатель и историк Александр Васькин в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Конечно, этот юбилей по своим масштабам превзошел подобные мероприятия, которые касались других архитекторов. Книжка называется "Архитектор №1". Действительно, это юбилей №1 не только в архитектуре, но и вообще в области искусства", – сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню архитектуры, который в этом году отмечается 2 октября. Кроме того, к юбилею архитектора откроется выставка в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева. Выставочный проект станет первым за последние 50 лет, предыдущая монографическая выставка проводилась к 100-летию Щусева. &quot;Наша выставка полностью расскажет о творчестве Алексея Викторовича. Это огромный проект на двух площадках нашего музея. Свыше 600 экспонатов&quot;, – сообщила директор музея Наталья Шашкова. Также к праздничной дате был создан фильм о Щусеве и подготовлена детская книга.Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский заявил, что юбилей Щусева для него – особое событие не только в профессиональном плане, но и в личном, так как дед и отец Швидковского поддерживали теплые отношения с Щусевым. В галерее ВХУТЕМАС МАРХИ также открылась выставка "Рождение новой архитектуры. CCCР на стройке первой выставки", приуроченная к юбилею Щусева.
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москва, алексей щусев, дмитрий швидковский, московский архитектурный институт, литература, книги
Культура, Москва, Алексей Щусев, Дмитрий Швидковский, Московский архитектурный институт, Литература, Книги
Книгу к 150-летию Алексея Щусева представили в Москве

Книгу "Архитектор №1" к 150-летию Алексея Щусева представили в Москве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАрхитектор Алексей Викторович Щусев
Архитектор Алексей Викторович Щусев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Книгу "Архитектор №1" из серии ЖЗЛ издательства "Молодая гвардия", приуроченную к 150-летию Алексея Щусева, представил ее автор – писатель и историк Александр Васькин в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
«
"Конечно, этот юбилей по своим масштабам превзошел подобные мероприятия, которые касались других архитекторов. Книжка называется "Архитектор №1". Действительно, это юбилей №1 не только в архитектуре, но и вообще в области искусства", – сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню архитектуры, который в этом году отмечается 2 октября.
Кроме того, к юбилею архитектора откроется выставка в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева. Выставочный проект станет первым за последние 50 лет, предыдущая монографическая выставка проводилась к 100-летию Щусева.
«

"Наша выставка полностью расскажет о творчестве Алексея Викторовича. Это огромный проект на двух площадках нашего музея. Свыше 600 экспонатов", – сообщила директор музея Наталья Шашкова. Также к праздничной дате был создан фильм о Щусеве и подготовлена детская книга.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский заявил, что юбилей Щусева для него – особое событие не только в профессиональном плане, но и в личном, так как дед и отец Швидковского поддерживали теплые отношения с Щусевым. В галерее ВХУТЕМАС МАРХИ также открылась выставка "Рождение новой архитектуры. CCCР на стройке первой выставки", приуроченная к юбилею Щусева.
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КультураМоскваАлексей ЩусевДмитрий ШвидковскийМосковский архитектурный институтЛитератураКниги
 
 
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