https://ria.ru/20230929/sblizhenie-1899571221.html

США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией

США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией - РИА Новости, 29.09.2023

США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией

США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией, сообщает телеканал... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T23:38

2023-09-29T23:38

2023-09-29T23:42

в мире

ливия

триполи

халифа хафтар

владимир путин

оон

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией, сообщает телеканал Al-Hadath. "Мы предостерегаем Хафтара и ливийских руководителей от стремления опереться на Владимира Путина (президента России - ред.) ", - заявил телеканалу представитель Белого Дома.Он добавил, что Вашингтон находится в контакте с ливийским правительством "для предоставления поддержки". В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин встретился с Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

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в мире, ливия, триполи, халифа хафтар, владимир путин, оон, дмитрий песков