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США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
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23:38 29.09.2023 (обновлено: 23:42 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sblizhenie-1899571221.html
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией
США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией, сообщает телеканал... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:38
2023-09-29T23:42
в мире
ливия
триполи
халифа хафтар
владимир путин
оон
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией, сообщает телеканал Al-Hadath. "Мы предостерегаем Хафтара и ливийских руководителей от стремления опереться на Владимира Путина (президента России - ред.) ", - заявил телеканалу представитель Белого Дома.Он добавил, что Вашингтон находится в контакте с ливийским правительством "для предоставления поддержки". В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин встретился с Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html
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в мире, ливия, триполи, халифа хафтар, владимир путин, оон, дмитрий песков
В мире, Ливия, Триполи, Халифа Хафтар, Владимир Путин, ООН, Дмитрий Песков
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией

Белый дом: США предостерегают ливийских лидеров от сближения с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией, сообщает телеканал Al-Hadath.
"Мы предостерегаем Хафтара и ливийских руководителей от стремления опереться на Владимира Путина (президента России - ред.) ", - заявил телеканалу представитель Белого Дома.
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Он добавил, что Вашингтон находится в контакте с ливийским правительством "для предоставления поддержки".
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин встретился с Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом.
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В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
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