https://ria.ru/20230929/sblizhenie-1899571221.html
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией
США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией, сообщает телеканал... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:38
2023-09-29T23:38
2023-09-29T23:42
в мире
ливия
триполи
халифа хафтар
владимир путин
оон
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:220:3050:1936_1920x0_80_0_0_04600b33bedb50addf34b41418e9f0dd.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара и других ливийских лидеров от сближения с Россией, сообщает телеканал Al-Hadath. "Мы предостерегаем Хафтара и ливийских руководителей от стремления опереться на Владимира Путина (президента России - ред.) ", - заявил телеканалу представитель Белого Дома.Он добавил, что Вашингтон находится в контакте с ливийским правительством "для предоставления поддержки". В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин встретился с Хафтаром, обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html
ливия
триполи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b042cedeb2d75f07951977d44962603f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, триполи, халифа хафтар, владимир путин, оон, дмитрий песков
В мире, Ливия, Триполи, Халифа Хафтар, Владимир Путин, ООН, Дмитрий Песков
США предупредили ливийских лидеров о нежелательности сближения с Россией
Белый дом: США предостерегают ливийских лидеров от сближения с Россией