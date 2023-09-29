Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
Посольство России назвало санкции Британии попыткой вмешаться во внутренние дела
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объявленные в пятницу британским правительством санкции против ряда должностных лиц РФ и ЦИК представляют очередную попытку Лондона вмешаться во внутренние дела России и поставить под сомнение ее территориальную целостность, говорится в переданном РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.
"Введение 29 сентября неправомерных односторонних ограничений против ряда российских должностных лиц и Центральной избирательной комиссии рассматриваем в качестве очередного юридически ничтожного и тщетного жеста британских властей. Налицо не первая высокомерная попытка Лондона вмешаться во внутренние дела нашей страны и непозволительным образом поставить под сомнение ее территориальную целостность", - говорится в комментарии.
Как заявили в посольстве, правительство Соединенного Королевства двулично рассуждает о достоверности состоявшихся референдумов, заложивших демократическую основу для воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Любопытно, как это соотносится в глазах британцев с плебисцитом, проведенным ими самими на Мальвинских (Фолклендских) островах в 2013 году? Ведь в Лондоне, судя по всему, считают результаты этого референдума достаточными для определения статуса архипелага. Видим в этом явный "двойной стандарт", - заявили в посольстве.
Диппредставительство указало на особый цинизм во введении санкций против главы МЧС России А. В. Куренкова, так как британским властям хорошо известно, что прикормленные ими боевики киевского режима умышленно наносят удары по спасателям МЧС, медицинским и пожарным бригадам, выезжающим на вызовы в зоне артобстрелов ВСУ. "То, что здешние моральные светочи представляют как "дестабилизацию Украины", на деле является примером самоотверженного выполнения нашими спасателями своего профессионального долга", - отметили в диппредставительстве.
В посольстве отдельно добавили, что маниакальная одержимость Лондона представлением, будто своими санкционными "эдиктами" он способен повлиять на решимость россиян отстаивать благополучие и безопасность новых регионов России, свидетельствует лишь о сохраняющихся здесь постимперских "фантомных болях" и мании величия.
"Призываем британские власти к более трезвой самооценке и признанию сложившихся "на земле" реалий, какими бы неудобными они не были для стран Запада", - говорится в комментарии.
В пятницу Лондон объявил о расширении антироссийского санкционного списка. В него попали ЦИК России и ее секретарь Наталья Бударина, а также глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, были введены санкции против заместителя председателя правительства ДНР Владимира Ежикова и бывшего зампреда правительства Ставропольского края Игоря Бабкина, который в документе значится как замглавы правительства ЛНР. В санкционный список были включены глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко и председатель законодательного собрания региона первого созыва Виктор Емельяненко.