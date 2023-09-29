https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899434922.html

Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России

Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России - РИА Новости, 29.09.2023

Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России

Великобритания ввела санкции против представителей властей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:25

2023-09-29T14:25

2023-09-29T16:26

санкции в отношении россии

запорожская область

луганская народная республика

в мире

великобритания

донецкая народная республика

наталья бударина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против представителей властей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, сообщается на сайте правительства страны.Так, в список попали заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков и бывший зампред правительства Ставропольского края Игорь Бабкин, который в документе значится как замглавы правительства ЛНР. Санкции также затронули главу избирательной комиссии Запорожской области Галину Катющенко и председателя законодательного собрания региона первого созыва Виктора Емельяненко.Кроме того, британские власти ввели ограничительные меры против ЦИК России и ее секретаря Натальи Будариной, а также против главы МЧС Александра Куренкова.В среду российский МИД заявил о расширении списка персональных санкций против Британии. Туда включили еще 23 человека, в числе которых курирующий подготовку боевиков ВСУ начальник штаба обороны ВС Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри, а также глава совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.В начале сентября Вашингтон и Лондон ввели ограничения против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным британского нацагентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всему миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв на территории королевства. Им запретили въезд в эти страны и заморозили активы.

https://ria.ru/20230923/provotsirovanie-1898198750.html

https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

запорожская область

луганская народная республика

великобритания

донецкая народная республика

россия

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санкции в отношении россии, запорожская область, луганская народная республика, в мире, великобритания, донецкая народная республика, наталья бударина, вооруженные силы украины, bae systems, россия