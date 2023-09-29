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Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России - РИА Новости, 29.09.2023
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14:25 29.09.2023 (обновлено: 16:26 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899434922.html
Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России
Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России - РИА Новости, 29.09.2023
Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России
Великобритания ввела санкции против представителей властей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:25
2023-09-29T16:26
санкции в отношении россии
запорожская область
луганская народная республика
в мире
великобритания
донецкая народная республика
наталья бударина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против представителей властей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, сообщается на сайте правительства страны.Так, в список попали заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков и бывший зампред правительства Ставропольского края Игорь Бабкин, который в документе значится как замглавы правительства ЛНР. Санкции также затронули главу избирательной комиссии Запорожской области Галину Катющенко и председателя законодательного собрания региона первого созыва Виктора Емельяненко.Кроме того, британские власти ввели ограничительные меры против ЦИК России и ее секретаря Натальи Будариной, а также против главы МЧС Александра Куренкова.В среду российский МИД заявил о расширении списка персональных санкций против Британии. Туда включили еще 23 человека, в числе которых курирующий подготовку боевиков ВСУ начальник штаба обороны ВС Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри, а также глава совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.В начале сентября Вашингтон и Лондон ввели ограничения против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным британского нацагентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всему миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв на территории королевства. Им запретили въезд в эти страны и заморозили активы.
https://ria.ru/20230923/provotsirovanie-1898198750.html
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запорожская область
луганская народная республика
великобритания
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санкции в отношении россии, запорожская область, луганская народная республика, в мире, великобритания, донецкая народная республика, наталья бударина, вооруженные силы украины, bae systems, россия
Санкции в отношении России, Запорожская область, Луганская Народная Республика, В мире, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Наталья Бударина, Вооруженные силы Украины, BAE Systems, Россия
Британия ввела санкции против чиновников из новых регионов России

Лондон ввел санкции против представителей властей ДНР, ЛНР и Запорожской области

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против представителей властей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, сообщается на сайте правительства страны.
Так, в список попали заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков и бывший зампред правительства Ставропольского края Игорь Бабкин, который в документе значится как замглавы правительства ЛНР.
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Санкции также затронули главу избирательной комиссии Запорожской области Галину Катющенко и председателя законодательного собрания региона первого созыва Виктора Емельяненко.
Кроме того, британские власти ввели ограничительные меры против ЦИК России и ее секретаря Натальи Будариной, а также против главы МЧС Александра Куренкова.
В среду российский МИД заявил о расширении списка персональных санкций против Британии. Туда включили еще 23 человека, в числе которых курирующий подготовку боевиков ВСУ начальник штаба обороны ВС Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри, а также глава совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.
В начале сентября Вашингтон и Лондон ввели ограничения против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным британского нацагентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всему миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв на территории королевства. Им запретили въезд в эти страны и заморозили активы.
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Санкции в отношении РоссииЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВ миреВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаНаталья БударинаВооруженные силы УкраиныBAE SystemsРоссия
 
 
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