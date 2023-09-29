https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899408217.html
Британия ввела санкции против ЦИК России
Британия ввела санкции против ЦИК России - РИА Новости, 29.09.2023
Британия ввела санкции против ЦИК России
Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:10
2023-09-29T13:10
2023-09-29T13:36
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства."Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является вовлеченным лицом…, поскольку организовала нелегитимные референдумы, проведенные Россией в сентябре 2022 в незаконно временно контролируемых украинских регионах, и попыталась легитимизировать результаты", - говорится в документе.Кроме того, санкции были введены в отношении секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной.
https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЦИК РФ, Политика, Великобритания, Россия, Наталья Бударина, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против ЦИК России
Британия объявила о введении санкций против ЦИК России