https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899408217.html

Британия ввела санкции против ЦИК России

Британия ввела санкции против ЦИК России - РИА Новости, 29.09.2023

Британия ввела санкции против ЦИК России

Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:10

2023-09-29T13:10

2023-09-29T13:36

цик рф

политика

великобритания

россия

наталья бударина

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:225:3098:1968_1920x0_80_0_0_feafcbf0d3548e6258245cda088f78da.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Великобритания наложила санкции на Центральную избирательную комиссию РФ, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства."Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является вовлеченным лицом…, поскольку организовала нелегитимные референдумы, проведенные Россией в сентябре 2022 в незаконно временно контролируемых украинских регионах, и попыталась легитимизировать результаты", - говорится в документе.Кроме того, санкции были введены в отношении секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной.

https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цик рф, политика, великобритания, россия, наталья бударина, санкции в отношении россии