https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899407541.html
Великобритания ввела санкции против Куренкова
Великобритания ввела санкции против Куренкова - РИА Новости, 29.09.2023
Великобритания ввела санкции против Куренкова
Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:08
2023-09-29T13:08
2023-09-29T13:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великобритания
россия
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства."Добавления: ... Куренков Александр Вячеславович", - сказано в обновленном санкционном списке.
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великобритания, россия, александр куренков (мчс)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Великобритания, Россия, Александр Куренков (МЧС)
Великобритания ввела санкции против Куренкова
Великобритания ввела санкции против главы МЧС Куренкова