https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899407541.html

Великобритания ввела санкции против Куренкова

Великобритания ввела санкции против Куренкова - РИА Новости, 29.09.2023

Великобритания ввела санкции против Куренкова

Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:08

2023-09-29T13:08

2023-09-29T13:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великобритания

россия

александр куренков (мчс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_0:369:2986:2048_1920x0_80_0_0_63f9999b4cfd9c3a9e8c336bf00b1a15.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы МЧС России Александра Куренкова, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства."Добавления: ... Куренков Александр Вячеславович", - сказано в обновленном санкционном списке.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великобритания, россия, александр куренков (мчс)