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Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек - РИА Новости, 29.09.2023
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12:16 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899389868.html
Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек
Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек - РИА Новости, 29.09.2023
Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек
Принципы партнерства и взаимной выгоды лежат в основе отношений стран СНГ, которые совместно противодействуют рестрикциям Запада, считает генеральный секретарь... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:16
2023-09-29T12:16
снг
сергей лебедев
одкб
в мире
санкции в отношении россии
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ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Принципы партнерства и взаимной выгоды лежат в основе отношений стран СНГ, которые совместно противодействуют рестрикциям Запада, считает генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев. "Государства содружества разделяют и поддерживают принципы глобальной безопасности, совместно противодействуют санкционному давлению, считают целесообразным следовать принципам диалога, партнерства и взаимной выгоды, наращивают всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире", - сказал Лебедев на заседании совета министров обороны государств СНГ в пятницу. Он отметил, что "в текущем году под эгидой председательства Кыргызской Республики оборонные ведомства государств - членов Содружества постоянно совершенствуют сотрудничество по профильным направлениям". "С учетом того, что спектр угроз военной безопасности государств - участников СНГ остается достаточно широким, взаимодействие в военной сфере, безусловно, является надежным стабилизирующим фактором", - сказал генсек. "Вне сомнения, Совет министров обороны государств - участников СНГ, обладает мощным коллективным потенциалом для развития военного сотрудничества и повышения его эффективности в целях обеспечения мира и стабильности на пространстве Содружества", - отметил Лебедев. Важное значение также приобретают рабочие встречи и совместные заседания совета министров обороны государств СНГ, ОДКБ и ШОС. "На них широко обсуждаются вопросы глобальной и региональной повестки, меры по обеспечению военной безопасности государств, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - сказал генсек СНГ.
https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html
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снг, сергей лебедев, одкб, в мире, санкции в отношении россии
СНГ, Сергей Лебедев, ОДКБ, В мире, Санкции в отношении России
Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек

Генсек Лебедев: страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сергей Лебедев. Архивное фото
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ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Принципы партнерства и взаимной выгоды лежат в основе отношений стран СНГ, которые совместно противодействуют рестрикциям Запада, считает генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев.
"Государства содружества разделяют и поддерживают принципы глобальной безопасности, совместно противодействуют санкционному давлению, считают целесообразным следовать принципам диалога, партнерства и взаимной выгоды, наращивают всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире", - сказал Лебедев на заседании совета министров обороны государств СНГ в пятницу.
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Он отметил, что "в текущем году под эгидой председательства Кыргызской Республики оборонные ведомства государств - членов Содружества постоянно совершенствуют сотрудничество по профильным направлениям".
"С учетом того, что спектр угроз военной безопасности государств - участников СНГ остается достаточно широким, взаимодействие в военной сфере, безусловно, является надежным стабилизирующим фактором", - сказал генсек.
"Вне сомнения, Совет министров обороны государств - участников СНГ, обладает мощным коллективным потенциалом для развития военного сотрудничества и повышения его эффективности в целях обеспечения мира и стабильности на пространстве Содружества", - отметил Лебедев.
Важное значение также приобретают рабочие встречи и совместные заседания совета министров обороны государств СНГ, ОДКБ и ШОС.
"На них широко обсуждаются вопросы глобальной и региональной повестки, меры по обеспечению военной безопасности государств, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - сказал генсек СНГ.
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