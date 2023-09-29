https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899389868.html

Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек

Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек - РИА Новости, 29.09.2023

Страны СНГ совместно противодействуют санкционному давлению, считает генсек

Принципы партнерства и взаимной выгоды лежат в основе отношений стран СНГ, которые совместно противодействуют рестрикциям Запада, считает генеральный секретарь... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:16

2023-09-29T12:16

2023-09-29T12:16

снг

сергей лебедев

одкб

в мире

санкции в отношении россии

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ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Принципы партнерства и взаимной выгоды лежат в основе отношений стран СНГ, которые совместно противодействуют рестрикциям Запада, считает генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев. "Государства содружества разделяют и поддерживают принципы глобальной безопасности, совместно противодействуют санкционному давлению, считают целесообразным следовать принципам диалога, партнерства и взаимной выгоды, наращивают всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире", - сказал Лебедев на заседании совета министров обороны государств СНГ в пятницу. Он отметил, что "в текущем году под эгидой председательства Кыргызской Республики оборонные ведомства государств - членов Содружества постоянно совершенствуют сотрудничество по профильным направлениям". "С учетом того, что спектр угроз военной безопасности государств - участников СНГ остается достаточно широким, взаимодействие в военной сфере, безусловно, является надежным стабилизирующим фактором", - сказал генсек. "Вне сомнения, Совет министров обороны государств - участников СНГ, обладает мощным коллективным потенциалом для развития военного сотрудничества и повышения его эффективности в целях обеспечения мира и стабильности на пространстве Содружества", - отметил Лебедев. Важное значение также приобретают рабочие встречи и совместные заседания совета министров обороны государств СНГ, ОДКБ и ШОС. "На них широко обсуждаются вопросы глобальной и региональной повестки, меры по обеспечению военной безопасности государств, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - сказал генсек СНГ.

https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898624094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, сергей лебедев, одкб, в мире, санкции в отношении россии