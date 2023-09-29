https://ria.ru/20230929/samolet-1899473138.html
РБК: Росавиация предупредила о рисках полетов за рубеж на самолетах ГТЛК
РБК: Росавиация предупредила о рисках полетов за рубеж на самолетах ГТЛК - РИА Новости, 29.09.2023
РБК: Росавиация предупредила о рисках полетов за рубеж на самолетах ГТЛК
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для полетов за границу из-за возможного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:23
2023-09-29T15:23
2023-09-29T15:44
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для полетов за границу из-за возможного ареста, сообщает РБК со ссылкой на источник в крупной авиакомпании.По данным источника, регулятор направил перевозчикам соответствующие уведомления."Они (телеграммы – прим.ред.) были направлены в авиакомпании, к примеру S7, у которых небольшой парк так называемых очищенных самолетов (то есть без двойной регистрации)", — пишет издание.РБК отмечает, что рекомендации получили еще две российские авиакомпании.Пресс—служба S7 сообщила, что S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей. Авиакомпания в режиме реального времени информирует пассажиров об изменениях по рейсам. Во время ожидания вылетов предоставляются все необходимые услуги: напитки, горячее питание, размещение в гостиницах. "Также по возможности пересаживаем на альтернативные доступные рейсы", — отметили в S7.
https://ria.ru/20230927/samolet-1898885396.html
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s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
S7 Airlines, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
РБК: Росавиация предупредила о рисках полетов за рубеж на самолетах ГТЛК
Росавиация предупредила о рисках полетов за рубеж на самолетах ГТЛК