https://ria.ru/20230929/salekhard-1899530318.html

Монумент "Труженикам тыла Ямала" открыли в Салехарде

Монумент "Труженикам тыла Ямала" открыли в Салехарде - РИА Новости, 29.09.2023

Монумент "Труженикам тыла Ямала" открыли в Салехарде

Новый монумент "Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны" открыли в Салехарде, в мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:22

2023-09-29T18:22

2023-09-29T18:22

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

дмитрий артюхов

российская академия наук

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САЛЕХАРД, 29 сен — РИА Новости. Новый монумент "Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны" открыли в Салехарде, в мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.В композиции три фигуры: мужчина, женщина и подросток, которые общими усилиями приближают Победу. Идею установить памятник подала председатель совета старожилов города Татьяна Гостюхина в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Уютный Ямал", ее поддержали горожане."Салехард – город с глубокой историей, один из первых городов нашей страны за Уралом. Важнейшая часть летописи города – это годы Великой Отечественной войны, когда наш совсем небольшой регион, национальный округ, делал все для нужд фронта, даже больше, чем возможно. Важно увековечить память о трудовом подвиге ямальцев. Рад, что появился такой объект благоустройства", — приводятся в сообщении слова Артюхова.Губернатор добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы присвоить Салехарду звание "Город трудовой доблести"."Это очень высокая оценка. Ученые Российской академии наук подтвердили тот вклад, который город и его жители внесли в годы войны в общую Победу. Мы надеемся, что получим поддержку. Это будет важнейший этап в истории Салехарда", — подчеркнул глава региона.Вокруг памятника разбили исторический сквер, где также разместили камень "Памяти жертв политических репрессий", который находился там ранее. Сквер обустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На территории появилась уютная прогулочная зона. Здесь высадили 255 деревьев и восстановили газон. Общая площадь сквера составила более 4 тысяч квадратных метров, уточняют власти.

https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html

https://ria.ru/20230922/podderzhka-1898118477.html

ямал

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, салехард, дмитрий артюхов, российская академия наук