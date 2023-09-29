https://ria.ru/20230929/salekhard-1899530318.html
Монумент "Труженикам тыла Ямала" открыли в Салехарде
Монумент "Труженикам тыла Ямала" открыли в Салехарде - РИА Новости, 29.09.2023
Монумент "Труженикам тыла Ямала" открыли в Салехарде
Новый монумент "Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны" открыли в Салехарде, в мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:22
2023-09-29T18:22
2023-09-29T18:22
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
дмитрий артюхов
российская академия наук
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САЛЕХАРД, 29 сен — РИА Новости. Новый монумент "Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны" открыли в Салехарде, в мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.В композиции три фигуры: мужчина, женщина и подросток, которые общими усилиями приближают Победу. Идею установить памятник подала председатель совета старожилов города Татьяна Гостюхина в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Уютный Ямал", ее поддержали горожане."Салехард – город с глубокой историей, один из первых городов нашей страны за Уралом. Важнейшая часть летописи города – это годы Великой Отечественной войны, когда наш совсем небольшой регион, национальный округ, делал все для нужд фронта, даже больше, чем возможно. Важно увековечить память о трудовом подвиге ямальцев. Рад, что появился такой объект благоустройства", — приводятся в сообщении слова Артюхова.Губернатор добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы присвоить Салехарду звание "Город трудовой доблести"."Это очень высокая оценка. Ученые Российской академии наук подтвердили тот вклад, который город и его жители внесли в годы войны в общую Победу. Мы надеемся, что получим поддержку. Это будет важнейший этап в истории Салехарда", — подчеркнул глава региона.Вокруг памятника разбили исторический сквер, где также разместили камень "Памяти жертв политических репрессий", который находился там ранее. Сквер обустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На территории появилась уютная прогулочная зона. Здесь высадили 255 деревьев и восстановили газон. Общая площадь сквера составила более 4 тысяч квадратных метров, уточняют власти.
https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html
https://ria.ru/20230922/podderzhka-1898118477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, салехард, дмитрий артюхов, российская академия наук
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов, Российская академия наук
САЛЕХАРД, 29 сен — РИА Новости. Новый монумент "Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны" открыли в Салехарде, в мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В композиции три фигуры: мужчина, женщина и подросток, которые общими усилиями приближают Победу. Идею установить памятник подала председатель совета старожилов города Татьяна Гостюхина в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Уютный Ямал", ее поддержали горожане.
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"Салехард – город с глубокой историей, один из первых городов нашей страны за Уралом
. Важнейшая часть летописи города – это годы Великой Отечественной войны, когда наш совсем небольшой регион, национальный округ, делал все для нужд фронта, даже больше, чем возможно. Важно увековечить память о трудовом подвиге ямальцев. Рад, что появился такой объект благоустройства", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
Губернатор добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы присвоить Салехарду звание "Город трудовой доблести".
"Это очень высокая оценка. Ученые Российской академии наук
подтвердили тот вклад, который город и его жители внесли в годы войны в общую Победу. Мы надеемся, что получим поддержку. Это будет важнейший этап в истории Салехарда", — подчеркнул глава региона.
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Вокруг памятника разбили исторический сквер, где также разместили камень "Памяти жертв политических репрессий", который находился там ранее. Сквер обустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На территории появилась уютная прогулочная зона. Здесь высадили 255 деревьев и восстановили газон. Общая площадь сквера составила более 4 тысяч квадратных метров, уточняют власти.