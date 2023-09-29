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РЖД к юбилею компании оформили специальный поезд - РИА Новости, 29.09.2023
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Туризм
 
10:42 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/rzhd-1899339319.html
РЖД к юбилею компании оформили специальный поезд
РЖД к юбилею компании оформили специальный поезд - РИА Новости, 29.09.2023
РЖД к юбилею компании оформили специальный поезд
РЖД к 20-летию компании сделали специальный брендированный поезд, в котором оформили вагоны информацией про железные дороги России от Калининграда до Сахалина,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:42
2023-09-29T10:42
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РЖД к 20-летию компании сделали специальный брендированный поезд, в котором оформили вагоны информацией про железные дороги России от Калининграда до Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. ОАО "РЖД" основано 1 октября 2003 года. "В рамках празднования 20-летия ОАО "РЖД" на Казанском вокзале Москвы состоится презентация пассажирского поезда, специально брендированного к этой дате. Свой первый, праздничный рейс он совершит между Москвой и Казанью, отправившись из столицы 29 сентября и 1 октября – в обратном направлении", — сообщили в РЖД. В компании рассказали, что в составе поезда – 20 вагонов: 18 с купе, в том числе два штабных, и два вагона-ресторана. "Оформление посвящено всем 16 железным дорогам, действующим в различных регионах нашей страны – от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать об истории строительства и развития каждой стальной магистрали, их основных показателях, крупнейших городах и достопримечательностях в их пределах", — рассказали в РЖД. Там отметили, что в штабных вагонах размещена общая информация об ОАО "РЖД", самых ярких проектах, которые были реализованы с 2003 года, интересные факты, связанные с деятельностью компании.
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новости - туризм, туризм, туристы, ржд, казанский вокзал, казань
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, РЖД, Казанский вокзал, Казань
РЖД к юбилею компании оформили специальный поезд

РЖД к своему юбилею оформили специальный поезд, он отправится в Казань и обратно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКазанский вокзал
Казанский вокзал - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РЖД к 20-летию компании сделали специальный брендированный поезд, в котором оформили вагоны информацией про железные дороги России от Калининграда до Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
ОАО "РЖД" основано 1 октября 2003 года.
"В рамках празднования 20-летия ОАО "РЖД" на Казанском вокзале Москвы состоится презентация пассажирского поезда, специально брендированного к этой дате. Свой первый, праздничный рейс он совершит между Москвой и Казанью, отправившись из столицы 29 сентября и 1 октября – в обратном направлении", — сообщили в РЖД.
В компании рассказали, что в составе поезда – 20 вагонов: 18 с купе, в том числе два штабных, и два вагона-ресторана.
"Оформление посвящено всем 16 железным дорогам, действующим в различных регионах нашей страны – от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать об истории строительства и развития каждой стальной магистрали, их основных показателях, крупнейших городах и достопримечательностях в их пределах", — рассказали в РЖД. Там отметили, что в штабных вагонах размещена общая информация об ОАО "РЖД", самых ярких проектах, которые были реализованы с 2003 года, интересные факты, связанные с деятельностью компании.
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