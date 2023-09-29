Рейтинг@Mail.ru
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 29.09.2023 (обновлено: 19:27 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/rossiya-1899448954.html
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Передовые российские истребители Су-57 успешно принимают участие в спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:48
2023-09-29T19:27
специальная военная операция на украине
технологии
украина
юрий слюсарь
воздушно-космические силы россии
су-57
су-35с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731573387_0:98:3229:1914_1920x0_80_0_0_a2aa702bc62607afb070816c738e391f.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Передовые российские истребители Су-57 успешно принимают участие в спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch."Су-57 активно используют в операции на Украине, в результате он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние испытания в условиях боевых действий", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, эти самолеты хорошо показали себя при выполнении задач по поражению целей, выведению из строя систем ПВО противника, а также в воздушных боях. Ожидается, что Су-57 будет значительно более экономичным в эксплуатации, чем его предшественники, что позволит не только широко внедрять его во фронтовые подразделения, но и формировать новые полки.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Накануне российские ВКС получили очередную партию Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С. Гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что до конца года в российской авиации станет еще больше таких машин.
https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892705182.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731573387_310:0:2862:1914_1920x0_80_0_0_4ecbd5d0f8bde348215eeb6dc3f338a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, су-57, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Юрий Слюсарь , Воздушно-космические силы России, Су-57, Су-35С
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

MWM: российские истребители Су-57 успешно выполняют задачи в зоне спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Передовые российские истребители Су-57 успешно принимают участие в спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch.
"Су-57 активно используют в операции на Украине, в результате он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние испытания в условиях боевых действий", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Призрак Киева. Зеленскому доложили о ЧП с истребителями
28 августа, 15:59
Как отмечается в статье, эти самолеты хорошо показали себя при выполнении задач по поражению целей, выведению из строя систем ПВО противника, а также в воздушных боях. Ожидается, что Су-57 будет значительно более экономичным в эксплуатации, чем его предшественники, что позволит не только широко внедрять его во фронтовые подразделения, но и формировать новые полки.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Накануне российские ВКС получили очередную партию Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С. Гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что до конца года в российской авиации станет еще больше таких машин.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Американцы признали поражение ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаЮрий СлюсарьВоздушно-космические силы РоссииСу-57Су-35С
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала