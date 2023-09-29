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Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 29.09.2023
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Передовые российские истребители Су-57 успешно принимают участие в спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:48
2023-09-29T14:48
2023-09-29T19:27
специальная военная операция на украине
технологии
украина
юрий слюсарь
воздушно-космические силы россии
су-57
су-35с
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Передовые российские истребители Су-57 успешно принимают участие в спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch."Су-57 активно используют в операции на Украине, в результате он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние испытания в условиях боевых действий", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, эти самолеты хорошо показали себя при выполнении задач по поражению целей, выведению из строя систем ПВО противника, а также в воздушных боях. Ожидается, что Су-57 будет значительно более экономичным в эксплуатации, чем его предшественники, что позволит не только широко внедрять его во фронтовые подразделения, но и формировать новые полки.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Накануне российские ВКС получили очередную партию Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С. Гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что до конца года в российской авиации станет еще больше таких машин.
https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892705182.html
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технологии, украина, юрий слюсарь , воздушно-космические силы россии, су-57, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Юрий Слюсарь , Воздушно-космические силы России, Су-57, Су-35С
Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
MWM: российские истребители Су-57 успешно выполняют задачи в зоне спецоперации
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Передовые российские истребители Су-57 успешно принимают участие в спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch
.
"Су-57 активно используют в операции на Украине, в результате он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние испытания в условиях боевых действий", — говорится в публикации.
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Как отмечается в статье, эти самолеты хорошо показали себя при выполнении задач по поражению целей, выведению из строя систем ПВО противника, а также в воздушных боях. Ожидается, что Су-57 будет значительно более экономичным в эксплуатации, чем его предшественники, что позволит не только широко внедрять его во фронтовые подразделения, но и формировать новые полки.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Накануне российские ВКС
получили очередную партию Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С. Гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь
заявил, что до конца года в российской авиации станет еще больше таких машин.
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