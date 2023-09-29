https://ria.ru/20230929/rocket-1899545833.html

ВСУ исчерпали изначальный запас ракет для РСЗО "Град", пишут СМИ

ВСУ исчерпали изначальный запас ракет для РСЗО "Град", пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2023

ВСУ исчерпали изначальный запас ракет для РСЗО "Град", пишут СМИ

Украинские войска исчерпали изначальный запас ракет для реактивных систем залпового огня "Град", сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:57

2023-09-29T19:57

2023-09-29T19:57

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

нато

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска исчерпали изначальный запас ракет для реактивных систем залпового огня "Град", сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. По информации издания, у "Градов", которые используют украинские войска, низкая точность попадания, поэтому Киеву требуется очень много боеприпасов для них. "И это проблема для Украины, поскольку аналитики считают, что изначальные запасы страны уже иссякли", - сообщается в опубликованном видео газеты. Как отмечает издание, по состоянию на начало сентября США поставили 60 тысяч ракет калибра 122 миллиметра для систем "Град", однако в августе некоторые украинские подразделения были замечены с пустыми установками, украинские войска также пытались сохранять боеприпасы, более избирательно выбирая цели. Издание также подчеркивает, что Украина по большей части зависит от других стран в пополнении своих запасов для РСЗО. "У России все же может быть преимущество, потому что у нее больше запасов", - добавляет СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, нато, сергей лавров, в мире