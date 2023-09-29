https://ria.ru/20230929/rezolyutsiya-1899548553.html

Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными

Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными - РИА Новости, 29.09.2023

Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными

Принятая резолюция 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" содержит... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:19

2023-09-29T20:19

2023-09-29T20:19

магатэ

мария захарова

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Принятая резолюция 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" содержит необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцать восьмого сентября в ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ под давлением США и их союзников путём голосования, сопровождавшегося характерным для Запада шантажом, интригами и запугиванием отдельных стран, принята резолюция "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине", содержащая необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес России", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что резолюция стала "очередным подтверждением взятого США и их союзниками курса на использование любых международных механизмов для достижения своих конъюнктурных политических целей, никак не связанных с уставными задачами таких механизмов". "Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, её положения не будут выполняться Россией, а ссылки на неё в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас", - указала дипломат.

https://ria.ru/20230929/magate-1899450458.html

https://ria.ru/20230925/magate-1898475182.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, мария захарова, россия, сша, в мире