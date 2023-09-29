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Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными - РИА Новости, 29.09.2023
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20:19 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/rezolyutsiya-1899548553.html
Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными
Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными - РИА Новости, 29.09.2023
Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными
Принятая резолюция 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" содержит... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:19
2023-09-29T20:19
магатэ
мария захарова
россия
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в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Принятая резолюция 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" содержит необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцать восьмого сентября в ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ под давлением США и их союзников путём голосования, сопровождавшегося характерным для Запада шантажом, интригами и запугиванием отдельных стран, принята резолюция "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине", содержащая необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес России", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что резолюция стала "очередным подтверждением взятого США и их союзниками курса на использование любых международных механизмов для достижения своих конъюнктурных политических целей, никак не связанных с уставными задачами таких механизмов". "Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, её положения не будут выполняться Россией, а ссылки на неё в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас", - указала дипломат.
https://ria.ru/20230929/magate-1899450458.html
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магатэ, мария захарова, россия, сша, в мире
МАГАТЭ, Мария Захарова, Россия, США, В мире
Захарова назвала обвинения в резолюции МАГАТЭ в адрес России голословными

Захарова: резолюция МАГАТЭ по Украине содержит голословные обвинения в адрес РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Принятая резолюция 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" содержит необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать восьмого сентября в ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ под давлением США и их союзников путём голосования, сопровождавшегося характерным для Запада шантажом, интригами и запугиванием отдельных стран, принята резолюция "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине", содержащая необоснованные выпады и голословные обвинения в адрес России", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Она добавила, что резолюция стала "очередным подтверждением взятого США и их союзниками курса на использование любых международных механизмов для достижения своих конъюнктурных политических целей, никак не связанных с уставными задачами таких механизмов".
"Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, её положения не будут выполняться Россией, а ссылки на неё в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас", - указала дипломат.
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