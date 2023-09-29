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Химки вошли в топ-3 рейтинга лучших городов для бизнеса в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2023
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14:33 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/reyting-1899438356.html
Химки вошли в топ-3 рейтинга лучших городов для бизнеса в Подмосковье
Химки вошли в топ-3 рейтинга лучших городов для бизнеса в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2023
Химки вошли в топ-3 рейтинга лучших городов для бизнеса в Подмосковье
Городской округ Химки занял второе место в рейтинге лучших городов Подмосковья для бизнеса, а еще муниципалитет оказался на первом месте в отдельном кластере по РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:33
2023-09-29T14:33
химки
московская область (подмосковье)
торгово-промышленная палата рф
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Городской округ Химки занял второе место в рейтинге лучших городов Подмосковья для бизнеса, а еще муниципалитет оказался на первом месте в отдельном кластере по реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на рейтинг Forbes."В нашем округе работают свыше 20 тысяч компаний и предприятий. Мы активно работаем над созданием благоприятной среды для наших предпринимателей. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева развиваем городскую инфраструктуру и удобную логистику, а также реализуем различные меры поддержки бизнеса. Только в этом году 17 компаний уже получили региональные гранты и субсидии на общую сумму более девяти миллионов рублей", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Оценка проводилась с учетом шести метрик. Так, наивысший результат у Химок в разделе "Малый и средний бизнес" – 82,2 %. Его наличие указывает на то, что в городе создана подходящая среда для предпринимательской деятельности. Также учитывались "Качество жизни" (77,6%), "Инвестиции и инфраструктура" (61,4%), "Доходы" (53,2%), "Кадры" (44,4%) и "Демография и жилье" (9,9%). При подсчетах были использованы данные и опросы АСИ, РСПП, ТПП, "Деловой России", "Опоры России", порталов "Платформа ОФД", Headhunter и Индекса качества городской среды.Всего в Химках зарегистрировано 20 267 предприятий. В их число вошли 7 727 юридических лиц, в том числе 179 крупных и 71 среднее, а также 12 540 индивидуальных предпринимателей. Все бизнесмены имеют возможность получить необходимые услуги для начала и развития предпринимательской деятельности, подать заявки на получение мер поддержки как регионального, так и федерального уровней, а также обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров, возникающих при деятельности.В центре "Мой Бизнес", действующего в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", поддержку получили более двух тысяч предпринимателей из Химок. Так, около 700 физических лиц и самозанятых, ИП и ООО получили консультационную поддержку, а также более 30 хозяйственных субъектов открылись при помощи специалистов центров содействия.В ведомстве уточнили, что поддержка предпринимательства в Химках реализуется через предоставление муниципальных субсидий. За четыре года субъектам малого и среднего предпринимательства было выделено около 17 миллионов рублей на создание и модернизацию производств социально значимых предприятий. В планах на ближайшие два года выделить более 12 миллионов на поддержку бизнеса.В пресс-службе добавили, что в округе также активно проводится работа по оформлению необходимых документов для получения мер поддержки от правительства Московской области. В 2023 году субсидии Подмосковья получили уже 17 предприятий на общую сумму более 9 миллионов рублей.С января этого года работает горячая линия "ЦУР Бизнес". В зависимости от типа обращения предприниматели получают необходимую консультационную поддержку, а также содействие в решении возникающих вопросов. За время работы службы было отработано 43 обращения.
https://ria.ru/20230927/osveschenie-1899004303.html
https://ria.ru/20230925/reyting-1898552816.html
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химки, московская область (подмосковье), торгово-промышленная палата рф, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Химки, Московская область (Подмосковье), Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика

Химки вошли в топ-3 рейтинга лучших городов для бизнеса в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГородской округ Химки
Городской округ Химки - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Городской округ Химки занял второе место в рейтинге лучших городов Подмосковья для бизнеса, а еще муниципалитет оказался на первом месте в отдельном кластере по реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на рейтинг Forbes.
"В нашем округе работают свыше 20 тысяч компаний и предприятий. Мы активно работаем над созданием благоприятной среды для наших предпринимателей. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева развиваем городскую инфраструктуру и удобную логистику, а также реализуем различные меры поддержки бизнеса. Только в этом году 17 компаний уже получили региональные гранты и субсидии на общую сумму более девяти миллионов рублей", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Оценка проводилась с учетом шести метрик. Так, наивысший результат у Химок в разделе "Малый и средний бизнес" – 82,2 %. Его наличие указывает на то, что в городе создана подходящая среда для предпринимательской деятельности. Также учитывались "Качество жизни" (77,6%), "Инвестиции и инфраструктура" (61,4%), "Доходы" (53,2%), "Кадры" (44,4%) и "Демография и жилье" (9,9%). При подсчетах были использованы данные и опросы АСИ, РСПП, ТПП, "Деловой России", "Опоры России", порталов "Платформа ОФД", Headhunter и Индекса качества городской среды.
Всего в Химках зарегистрировано 20 267 предприятий. В их число вошли 7 727 юридических лиц, в том числе 179 крупных и 71 среднее, а также 12 540 индивидуальных предпринимателей. Все бизнесмены имеют возможность получить необходимые услуги для начала и развития предпринимательской деятельности, подать заявки на получение мер поддержки как регионального, так и федерального уровней, а также обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров, возникающих при деятельности.
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В центре "Мой Бизнес", действующего в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", поддержку получили более двух тысяч предпринимателей из Химок. Так, около 700 физических лиц и самозанятых, ИП и ООО получили консультационную поддержку, а также более 30 хозяйственных субъектов открылись при помощи специалистов центров содействия.
В ведомстве уточнили, что поддержка предпринимательства в Химках реализуется через предоставление муниципальных субсидий. За четыре года субъектам малого и среднего предпринимательства было выделено около 17 миллионов рублей на создание и модернизацию производств социально значимых предприятий. В планах на ближайшие два года выделить более 12 миллионов на поддержку бизнеса.
В пресс-службе добавили, что в округе также активно проводится работа по оформлению необходимых документов для получения мер поддержки от правительства Московской области. В 2023 году субсидии Подмосковья получили уже 17 предприятий на общую сумму более 9 миллионов рублей.
С января этого года работает горячая линия "ЦУР Бизнес". В зависимости от типа обращения предприниматели получают необходимую консультационную поддержку, а также содействие в решении возникающих вопросов. За время работы службы было отработано 43 обращения.
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ХимкиМосковская область (Подмосковье)Торгово-промышленная палата РФРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
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