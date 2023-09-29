Рейтинг@Mail.ru
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:45 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/reysy-1899447573.html
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей - РИА Новости, 29.09.2023
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей
Авиакомпания S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:45
2023-09-29T14:45
туризм
дубай
бангкок
ургенч
s7 airlines
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678268_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_390903d485cf3df163b94a365a559b19.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Авиакомпания S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей, сообщила пресс-служба компании. "Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч",- говорится в сообщении. Авиакомпания в режиме реального времени информирует пассажиров об изменениях по рейсам. Во время ожидания вылетов предоставляются все необходимые услуги: напитки, горячее питание, размещение в гостиницах. "Также по возможности пересаживаем на альтернативные доступные рейсы", - отметили в S7.
https://ria.ru/20230928/zaderzhki-1899224974.html
дубай
бангкок
ургенч
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678268_145:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_c05e65458749cbd6145cc8fc909d198e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, бангкок, ургенч, s7 airlines, новости - туризм
Туризм, Дубай, Бангкок, Ургенч, S7 Airlines, Новости - Туризм
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей

S7 задержала региональные рейсы в Дубай и Бангкок в ожидании разрешения властей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Авиакомпания S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей, сообщила пресс-служба компании.
"Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч",- говорится в сообщении.
Авиакомпания в режиме реального времени информирует пассажиров об изменениях по рейсам. Во время ожидания вылетов предоставляются все необходимые услуги: напитки, горячее питание, размещение в гостиницах. "Также по возможности пересаживаем на альтернативные доступные рейсы", - отметили в S7.
Пассажир в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Минтранс не зафиксировал массовых задержек рейсов из-за сбоя "Леонардо"
28 сентября, 15:53
 
ТуризмДубайБангкокУргенчS7 AirlinesНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала