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S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей - РИА Новости, 29.09.2023
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей
Авиакомпания S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:45
2023-09-29T14:45
2023-09-29T14:45
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Авиакомпания S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей, сообщила пресс-служба компании. "Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч",- говорится в сообщении. Авиакомпания в режиме реального времени информирует пассажиров об изменениях по рейсам. Во время ожидания вылетов предоставляются все необходимые услуги: напитки, горячее питание, размещение в гостиницах. "Также по возможности пересаживаем на альтернативные доступные рейсы", - отметили в S7.
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дубай, бангкок, ургенч, s7 airlines, новости - туризм
Туризм, Дубай, Бангкок, Ургенч, S7 Airlines, Новости - Туризм
S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей
S7 задержала региональные рейсы в Дубай и Бангкок в ожидании разрешения властей