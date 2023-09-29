https://ria.ru/20230929/reysy-1899447573.html

S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей

S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей - РИА Новости, 29.09.2023

S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения властей

Авиакомпания S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:45

2023-09-29T14:45

2023-09-29T14:45

туризм

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бангкок

ургенч

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Авиакомпания S7 задерживает региональные рейсы в Дубай, Ургенч и Бангкок в ожидании разрешения российских властей, сообщила пресс-служба компании. "Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются. На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч",- говорится в сообщении. Авиакомпания в режиме реального времени информирует пассажиров об изменениях по рейсам. Во время ожидания вылетов предоставляются все необходимые услуги: напитки, горячее питание, размещение в гостиницах. "Также по возможности пересаживаем на альтернативные доступные рейсы", - отметили в S7.

https://ria.ru/20230928/zaderzhki-1899224974.html

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дубай, бангкок, ургенч, s7 airlines, новости - туризм