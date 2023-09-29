https://ria.ru/20230929/rak-1899549003.html
Мужчина умер в 25 лет из-за незамеченной врачами детали
Мужчина умер в 25 лет из-за незамеченной врачами детали - РИА Новости, 29.09.2023
Мужчина умер в 25 лет из-за незамеченной врачами детали
Британец Джошуа Уорнер умер от рака в 25 лет после того, как врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой, пишет Daily mail. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:22
2023-09-29T20:22
2023-09-29T20:38
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Британец Джошуа Уорнер умер от рака в 25 лет после того, как врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой, пишет Daily mail."Обследования выявили аномалию в головном мозге. Но это, как утверждается, сочли компьютерной ошибкой", — говорится в сообщении.Уорнер обратился в больницу в июне после того, как в течение двух недель у него было плохое самочувствие и постоянные головные боли. Врачи сделали компьютерную томографию и определили, что у него аппендицит, после чего ему сделали операцию.При повторном обследовании врачи также не придали значение детали на снимках. Только спустя несколько недель, когда он упал в обморок и был срочно доставлен в больницу, подтвердилось наличие опухоли мозга. Через 12 дней он умер.
https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html
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в мире, здоровье, рак, великобритания
В мире, Здоровье, Рак, Великобритания
Мужчина умер в 25 лет из-за незамеченной врачами детали
Daily Mail: в Лондоне 25-летний мужчина умер от рака из-за ошибочного диагноза