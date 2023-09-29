https://ria.ru/20230929/pvo-1899463841.html
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ - РИА Новости, 29.09.2023
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ
России необходимо добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются ее врагу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:13
2023-09-29T15:13
2023-09-29T17:35
безопасность
россия
нато
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. России необходимо добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются ее врагу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел совещание."Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу", - сказал он.
https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, нато, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ
Медведев: нужно добиться устойчивости к поставляемым врагу средствам ПВО и РЭБ