https://ria.ru/20230929/pvo-1899463841.html

Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ

Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ - РИА Новости, 29.09.2023

Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ

России необходимо добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются ее врагу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:13

2023-09-29T15:13

2023-09-29T17:35

безопасность

россия

нато

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. России необходимо добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются ее врагу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел совещание."Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу", - сказал он.

https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, нато, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр