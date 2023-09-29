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Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 29.09.2023 (обновлено: 17:35 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/pvo-1899463841.html
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ - РИА Новости, 29.09.2023
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ
России необходимо добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются ее врагу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:13
2023-09-29T17:35
безопасность
россия
нато
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. России необходимо добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются ее врагу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел совещание."Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу", - сказал он.
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безопасность, россия, нато, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ

Медведев: нужно добиться устойчивости к поставляемым врагу средствам ПВО и РЭБ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр". 29 сентября 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр. 29 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр". 29 сентября 2023
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. России необходимо добиться устойчивости к средствам ПВО и РЭБ, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются ее врагу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел совещание.
"Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНАТОДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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