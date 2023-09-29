https://ria.ru/20230929/putin-1899535549.html
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина - РИА Новости, 29.09.2023
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября, сообщил в пятницу премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:47
2023-09-29T18:47
2023-09-29T19:00
киргизия
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БИШКЕК, 29 сен - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября, сообщил в пятницу премьер республики Акылбек Жапаров."Двенадцатого октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС", - цитирует слова главы кабмина его пресс-служба.
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киргизия
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина
Правительство Киргизии заявило, что ожидает приезда Путина