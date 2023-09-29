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В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина - РИА Новости, 29.09.2023
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18:47 29.09.2023 (обновлено: 19:00 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/putin-1899535549.html
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина - РИА Новости, 29.09.2023
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября, сообщил в пятницу премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:47
2023-09-29T19:00
киргизия
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БИШКЕК, 29 сен - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября, сообщил в пятницу премьер республики Акылбек Жапаров."Двенадцатого октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС", - цитирует слова главы кабмина его пресс-служба.
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киргизия
Киргизия
В Киргизии заявили, что ожидают приезда Путина

Правительство Киргизии заявило, что ожидает приезда Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин . Архивное фото
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БИШКЕК, 29 сен - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию ожидается 12 октября, сообщил в пятницу премьер республики Акылбек Жапаров.
"Двенадцатого октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС", - цитирует слова главы кабмина его пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Путин: страны "золотого миллиарда" эксплуатируют весь остальной мир
Вчера, 18:22
 
Киргизия
 
 
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