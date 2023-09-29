https://ria.ru/20230929/putin-1899525550.html

Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России

Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России - РИА Новости, 29.09.2023

Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил латиноамериканских партнеров за внимание к нуждам российских соотечественников, проживающих в странах континента. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:02

2023-09-29T18:02

2023-09-29T18:02

латинская америка

ссср

владимир путин

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899520872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1263e80e86b68686cad12eadcf79c0a8.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил латиноамериканских партнеров за внимание к нуждам российских соотечественников, проживающих в странах континента. "Мы благодарны латиноамериканским партнерам, гражданам наших стран за внимание к нуждам и интересам наших российских соотечественников, за память о том, какую роль русские люди сыграли в становлении некоторых государств и институтов стран континента, в развитии их экономики, культуры и искусств", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Президент отметил, что в Латинской Америке живет около 300 тысяч выходцев из России и СССР. Многие из них "полностью интегрировались в жизнь своих новых стран, а некоторые продолжают жить своими русскими общинами, сохраняя национальную духовную культуру, язык, идентичность", подчеркнул он.

https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html

латинская америка

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка" ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 2023-09-29T18:02 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латинская америка, ссср, владимир путин, россия, в мире