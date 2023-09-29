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Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России
Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России - РИА Новости, 29.09.2023
Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил латиноамериканских партнеров за внимание к нуждам российских соотечественников, проживающих в странах континента. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:02
2023-09-29T18:02
2023-09-29T18:02
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил латиноамериканских партнеров за внимание к нуждам российских соотечественников, проживающих в странах континента. "Мы благодарны латиноамериканским партнерам, гражданам наших стран за внимание к нуждам и интересам наших российских соотечественников, за память о том, какую роль русские люди сыграли в становлении некоторых государств и институтов стран континента, в развитии их экономики, культуры и искусств", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Президент отметил, что в Латинской Америке живет около 300 тысяч выходцев из России и СССР. Многие из них "полностью интегрировались в жизнь своих новых стран, а некоторые продолжают жить своими русскими общинами, сохраняя национальную духовную культуру, язык, идентичность", подчеркнул он.
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Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка"
ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
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Латинская Америка, СССР, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России
Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к нуждам выходцев из РФ и СССР