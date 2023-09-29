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Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос - РИА Новости, 29.09.2023
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17:30 29.09.2023 (обновлено: 17:55 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/putin-1899515252.html
Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос
Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос - РИА Новости, 29.09.2023
Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос
Россия готова выстраивать взаимодействие со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:30
2023-09-29T17:55
россия
латинская америка
владимир путин
евразийский экономический союз
брикс
экономика
америка
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова выстраивать взаимодействие со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Мы выступали и выступаем за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной, и в этих целях мы готовы выстраивать взаимодействия как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки, с сообществом латиноамериканских и карибских государств, с Боливарианским альянсом для народов Америки, с южноамериканским общим рынком&quot;, - сказал Путин на международной парламентской конференции &quot;Россия - Латинская Америка&quot;.Президент добавил, что Россия будет способствовать тому, чтобы вышеуказанные структуры в практическом плане налаживали связи с Евразийским экономическим союзом, сверяли подходы по актуальным вопросам торговой политики, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций и трансфера технологий.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.Товарооборот РФ и Латинской Америки прибавил 25% за последние пять лет, российский экспорт вырос в 2,3% раза, сообщил президент России Владимир Путин.&quot;Товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%, в 2,3 раза вырос российский экспорт, причем таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки - пшеница, удобрения, нефтепродукты и многие другие жизненно важные товары, это вообще наши традиционные рынки&quot;, - сказал Путин на международной парламентской конференции &quot;Россия – Латинская Америка&quot;.Кроме того, он отметил, что дальнейшему развитию встречных товарообменов способствует более энергичный переход в финансовых расчетах на национальные валюты, выстраивание каналов кредитно-банковского сотрудничества, налаживание новых транспортно-логистических цепочек.
https://ria.ru/20230929/kredity-1899516528.html
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россия, латинская америка, владимир путин, евразийский экономический союз, брикс, экономика, америка
Россия, Латинская Америка, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, БРИКС, Экономика, Америка
Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос

Путин: товарооборот России и Латинской Америки за последние 5 лет прибавил 25%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова выстраивать взаимодействие со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Мы выступали и выступаем за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной, и в этих целях мы готовы выстраивать взаимодействия как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки, с сообществом латиноамериканских и карибских государств, с Боливарианским альянсом для народов Америки, с южноамериканским общим рынком", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Президент добавил, что Россия будет способствовать тому, чтобы вышеуказанные структуры в практическом плане налаживали связи с Евразийским экономическим союзом, сверяли подходы по актуальным вопросам торговой политики, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций и трансфера технологий.
Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии международной парламентской конференции Россия — Латинская Америка - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Путин: страны "золотого миллиарда" эксплуатируют весь остальной мир
Вчера, 17:33
Товарооборот РФ и Латинской Америки прибавил 25% за последние пять лет, российский экспорт вырос в 2,3% раза, сообщил президент России Владимир Путин.
«

"Товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%, в 2,3 раза вырос российский экспорт, причем таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки - пшеница, удобрения, нефтепродукты и многие другие жизненно важные товары, это вообще наши традиционные рынки", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".

Кроме того, он отметил, что дальнейшему развитию встречных товарообменов способствует более энергичный переход в финансовых расчетах на национальные валюты, выстраивание каналов кредитно-банковского сотрудничества, налаживание новых транспортно-логистических цепочек.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Путин выразил уверенность, что страны БРИКС будут ориентироваться на людей
Вчера, 17:34
 
РоссияЛатинская АмерикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союзБРИКСЭкономикаАмерика
 
 
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