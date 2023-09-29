https://ria.ru/20230929/putin-1899515252.html

Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос

Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос - РИА Новости, 29.09.2023

Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос

Россия готова выстраивать взаимодействие со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:30

2023-09-29T17:30

2023-09-29T17:55

россия

латинская америка

владимир путин

евразийский экономический союз

брикс

экономика

америка

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова выстраивать взаимодействие со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы выступали и выступаем за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной, и в этих целях мы готовы выстраивать взаимодействия как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки, с сообществом латиноамериканских и карибских государств, с Боливарианским альянсом для народов Америки, с южноамериканским общим рынком", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".Президент добавил, что Россия будет способствовать тому, чтобы вышеуказанные структуры в практическом плане налаживали связи с Евразийским экономическим союзом, сверяли подходы по актуальным вопросам торговой политики, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций и трансфера технологий.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.Товарооборот РФ и Латинской Америки прибавил 25% за последние пять лет, российский экспорт вырос в 2,3% раза, сообщил президент России Владимир Путин."Товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%, в 2,3 раза вырос российский экспорт, причем таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки - пшеница, удобрения, нефтепродукты и многие другие жизненно важные товары, это вообще наши традиционные рынки", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".Кроме того, он отметил, что дальнейшему развитию встречных товарообменов способствует более энергичный переход в финансовых расчетах на национальные валюты, выстраивание каналов кредитно-банковского сотрудничества, налаживание новых транспортно-логистических цепочек.

https://ria.ru/20230929/kredity-1899516528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латинская америка, владимир путин, евразийский экономический союз, брикс, экономика, америка