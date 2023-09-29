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Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос
Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос - РИА Новости, 29.09.2023
Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос
Россия готова выстраивать взаимодействие со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:30
2023-09-29T17:30
2023-09-29T17:55
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латинская америка
владимир путин
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экономика
америка
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова выстраивать взаимодействие со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы выступали и выступаем за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной, и в этих целях мы готовы выстраивать взаимодействия как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки, с сообществом латиноамериканских и карибских государств, с Боливарианским альянсом для народов Америки, с южноамериканским общим рынком", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".Президент добавил, что Россия будет способствовать тому, чтобы вышеуказанные структуры в практическом плане налаживали связи с Евразийским экономическим союзом, сверяли подходы по актуальным вопросам торговой политики, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций и трансфера технологий.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.Товарооборот РФ и Латинской Америки прибавил 25% за последние пять лет, российский экспорт вырос в 2,3% раза, сообщил президент России Владимир Путин."Товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%, в 2,3 раза вырос российский экспорт, причем таких товаров, в которых нуждаются страны Латинской Америки - пшеница, удобрения, нефтепродукты и многие другие жизненно важные товары, это вообще наши традиционные рынки", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".Кроме того, он отметил, что дальнейшему развитию встречных товарообменов способствует более энергичный переход в финансовых расчетах на национальные валюты, выстраивание каналов кредитно-банковского сотрудничества, налаживание новых транспортно-логистических цепочек.
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россия, латинская америка, владимир путин, евразийский экономический союз, брикс, экономика, америка
Россия, Латинская Америка, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, БРИКС, Экономика, Америка
Путин заявил, что товарооборот России и Латинской Америки существенно вырос
Путин: товарооборот России и Латинской Америки за последние 5 лет прибавил 25%