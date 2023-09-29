https://ria.ru/20230929/putin-1899515163.html

Путин отметил независимую политику Латинской Америки

Путин отметил независимую политику Латинской Америки - РИА Новости, 29.09.2023

Путин отметил независимую политику Латинской Америки

Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:30

2023-09-29T17:30

2023-09-29T17:56

владимир путин

латинская америка

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин."И сейчас латиноамериканские страны проявляют закономерность в успехе прогрессирующего формирования многополярной системы международных отношений, основывающихся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга. В такой новой полицентричной архитектуре государствам Латинской Америки с их огромным экономическим потенциалом и человеческими ресурсами и стремлением проводить суверенную независимую внешнюю политику будет принадлежать одна из ведущих ролей в мире, нет в этом никаких сомнений", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"По его словам, Россия искренне желает, чтобы страны латиноамериканского региона поступательно и динамично развивались, укрепляли позиции в мировой экономике и политике."Мы выступаем и выступали за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной", - добавил Путин.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.

https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html

https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка" ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 2023-09-29T17:30 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, латинская америка, в мире