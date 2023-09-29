https://ria.ru/20230929/putin-1899515163.html
Путин отметил независимую политику Латинской Америки
Путин отметил независимую политику Латинской Америки - РИА Новости, 29.09.2023
Путин отметил независимую политику Латинской Америки
Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:30
2023-09-29T17:30
2023-09-29T17:56
владимир путин
латинская америка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899520872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1263e80e86b68686cad12eadcf79c0a8.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин."И сейчас латиноамериканские страны проявляют закономерность в успехе прогрессирующего формирования многополярной системы международных отношений, основывающихся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга. В такой новой полицентричной архитектуре государствам Латинской Америки с их огромным экономическим потенциалом и человеческими ресурсами и стремлением проводить суверенную независимую внешнюю политику будет принадлежать одна из ведущих ролей в мире, нет в этом никаких сомнений", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"По его словам, Россия искренне желает, чтобы страны латиноамериканского региона поступательно и динамично развивались, укрепляли позиции в мировой экономике и политике."Мы выступаем и выступали за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной", - добавил Путин.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899520872_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_815c519ada7d8563c957326a5c38811a.jpg
Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка"
ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
2023-09-29T17:30
true
PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, латинская америка, в мире
Владимир Путин, Латинская Америка, В мире
Путин отметил независимую политику Латинской Америки
Путин: Латинская Америка будет играть одну из ведущих ролей в мировой политике
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"И сейчас латиноамериканские страны проявляют закономерность в успехе прогрессирующего формирования многополярной системы международных отношений, основывающихся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга. В такой новой полицентричной архитектуре государствам Латинской Америки с их огромным экономическим потенциалом и человеческими ресурсами и стремлением проводить суверенную независимую внешнюю политику будет принадлежать одна из ведущих ролей в мире, нет в этом никаких сомнений", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"
Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой, заявили в МИД
По его словам, Россия искренне желает, чтобы страны латиноамериканского региона поступательно и динамично развивались, укрепляли позиции в мировой экономике и политике.
"Мы выступаем и выступали за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной", - добавил Путин.
Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке, заявили в Аргентине