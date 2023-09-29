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Путин отметил независимую политику Латинской Америки - РИА Новости, 29.09.2023
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17:30 29.09.2023 (обновлено: 17:56 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/putin-1899515163.html
Путин отметил независимую политику Латинской Америки
Путин отметил независимую политику Латинской Америки - РИА Новости, 29.09.2023
Путин отметил независимую политику Латинской Америки
Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:30
2023-09-29T17:56
владимир путин
латинская америка
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин."И сейчас латиноамериканские страны проявляют закономерность в успехе прогрессирующего формирования многополярной системы международных отношений, основывающихся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга. В такой новой полицентричной архитектуре государствам Латинской Америки с их огромным экономическим потенциалом и человеческими ресурсами и стремлением проводить суверенную независимую внешнюю политику будет принадлежать одна из ведущих ролей в мире, нет в этом никаких сомнений", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"По его словам, Россия искренне желает, чтобы страны латиноамериканского региона поступательно и динамично развивались, укрепляли позиции в мировой экономике и политике."Мы выступаем и выступали за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной", - добавил Путин.Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html
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Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка"
ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
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владимир путин, латинская америка, в мире
Владимир Путин, Латинская Америка, В мире
Путин отметил независимую политику Латинской Америки

Путин: Латинская Америка будет играть одну из ведущих ролей в мировой политике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Страны Латинской Америки проводят независимую политику, им будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И сейчас латиноамериканские страны проявляют закономерность в успехе прогрессирующего формирования многополярной системы международных отношений, основывающихся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга. В такой новой полицентричной архитектуре государствам Латинской Америки с их огромным экономическим потенциалом и человеческими ресурсами и стремлением проводить суверенную независимую внешнюю политику будет принадлежать одна из ведущих ролей в мире, нет в этом никаких сомнений", - сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка"
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По его словам, Россия искренне желает, чтобы страны латиноамериканского региона поступательно и динамично развивались, укрепляли позиции в мировой экономике и политике.
"Мы выступаем и выступали за то, чтобы Латинская Америка в своем единстве и многообразии была сильной самостоятельной и успешной", - добавил Путин.
Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.
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