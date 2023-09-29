https://ria.ru/20230929/putin-1899513871.html

Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией

Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией - РИА Новости, 29.09.2023

Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией

Приезд делегаций из Латинской Америки на международную парламентскую конференцию "Россия- Латинская Америка" свидетельствует о желании развивать взаимовыгодное... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:27

2023-09-29T17:27

2023-09-29T17:57

политика

россия

латинская америка

владимир путин

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899520872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1263e80e86b68686cad12eadcf79c0a8.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Приезд делегаций из Латинской Америки на международную парламентскую конференцию "Россия- Латинская Америка" свидетельствует о желании развивать взаимовыгодное партнерство с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."В Москве собрались представители законодательных органов власти и лидеры различных политических партий, главы общественных организаций, эксперты и дипломаты из большинства латиноамериканских государств. Приезд представительной группы законодателей из Латинской Америки, выражающих волю своих избирателей и призванных работать в их интересах, - это дополнительное свидетельство стремления народов наших стран развивать всестороннее взаимовыгодное партнерство", - сказал Путин, выступая на конференции.Российский президент добавил, что он убежден, что активизация прямого диалога по линии парламентов открывает очень хорошие возможности для углубления сотрудничества и его расширения за счет новых направлений совместной деятельности.

https://ria.ru/20230929/putin-1899515737.html

россия

латинская америка

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка" ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 2023-09-29T17:27 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, латинская америка, владимир путин, москва, в мире