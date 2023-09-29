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Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
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17:27 29.09.2023 (обновлено: 17:57 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/putin-1899513871.html
Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией
Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией
Приезд делегаций из Латинской Америки на международную парламентскую конференцию "Россия- Латинская Америка" свидетельствует о желании развивать взаимовыгодное... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:27
2023-09-29T17:57
политика
россия
латинская америка
владимир путин
москва
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Приезд делегаций из Латинской Америки на международную парламентскую конференцию "Россия- Латинская Америка" свидетельствует о желании развивать взаимовыгодное партнерство с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."В Москве собрались представители законодательных органов власти и лидеры различных политических партий, главы общественных организаций, эксперты и дипломаты из большинства латиноамериканских государств. Приезд представительной группы законодателей из Латинской Америки, выражающих волю своих избирателей и призванных работать в их интересах, - это дополнительное свидетельство стремления народов наших стран развивать всестороннее взаимовыгодное партнерство", - сказал Путин, выступая на конференции.Российский президент добавил, что он убежден, что активизация прямого диалога по линии парламентов открывает очень хорошие возможности для углубления сотрудничества и его расширения за счет новых направлений совместной деятельности.
https://ria.ru/20230929/putin-1899515737.html
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Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка"
ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
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политика, россия, латинская америка, владимир путин, москва, в мире
Политика, Россия, Латинская Америка, Владимир Путин, Москва, В мире
Путин заявил, что Латинская Америка рассчитывает сотрудничать с Россией

Путин: приезд делегаций Латинской Америки говорит о желании сотрудничать с РФ

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Приезд делегаций из Латинской Америки на международную парламентскую конференцию "Россия- Латинская Америка" свидетельствует о желании развивать взаимовыгодное партнерство с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Москве собрались представители законодательных органов власти и лидеры различных политических партий, главы общественных организаций, эксперты и дипломаты из большинства латиноамериканских государств. Приезд представительной группы законодателей из Латинской Америки, выражающих волю своих избирателей и призванных работать в их интересах, - это дополнительное свидетельство стремления народов наших стран развивать всестороннее взаимовыгодное партнерство", - сказал Путин, выступая на конференции.
Российский президент добавил, что он убежден, что активизация прямого диалога по линии парламентов открывает очень хорошие возможности для углубления сотрудничества и его расширения за счет новых направлений совместной деятельности.
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