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Путин выразил соболезнования властям Пакистана из-за теракта в Белуджистане - РИА Новости, 29.09.2023
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16:18 29.09.2023 (обновлено: 16:35 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/putin-1899493155.html
Путин выразил соболезнования властям Пакистана из-за теракта в Белуджистане
Путин выразил соболезнования властям Пакистана из-за теракта в Белуджистане - РИА Новости, 29.09.2023
Путин выразил соболезнования властям Пакистана из-за теракта в Белуджистане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями теракта в провинции Белуджистан, соответствующая... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:18
2023-09-29T16:35
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белуджистан
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями теракта в провинции Белуджистан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, Уважаемый господин Премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в провинции Белуджистан. Убийство людей во время религиозной церемонии стало ещё одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма. Организаторы этого преступления не должны уйти от возмездия", - говорится в телеграмме.Президент подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества с пакистанскими партнёрами.Он также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем раненым.В пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.
https://ria.ru/20230703/pakistan-1881810108.html
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пакистан, в мире, белуджистан, россия, владимир путин, geo
Пакистан, В мире, Белуджистан, Россия, Владимир Путин, Geo
Путин выразил соболезнования властям Пакистана из-за теракта в Белуджистане

Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за теракта в Белуджистане

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями теракта в провинции Белуджистан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, Уважаемый господин Премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в провинции Белуджистан. Убийство людей во время религиозной церемонии стало ещё одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма. Организаторы этого преступления не должны уйти от возмездия", - говорится в телеграмме.
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Президент подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества с пакистанскими партнёрами.
Он также попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем раненым.
В пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.
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