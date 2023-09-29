https://ria.ru/20230929/putin-1899412364.html

Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами

Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 29.09.2023

Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами

Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:31

2023-09-29T13:31

2023-09-29T13:31

луганская народная республика

донецкая народная республика

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Путин подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией. "Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Кроме того, он отметил, что общение Путина с главами новых регионов проходит регулярно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230928/prazdnik-1899214343.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков