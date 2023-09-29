Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/putin-1899412364.html
Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами
Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 29.09.2023
Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами
Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:31
2023-09-29T13:31
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Путин подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией. "Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Кроме того, он отметил, что общение Путина с главами новых регионов проходит регулярно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230928/prazdnik-1899214343.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин выступит с видеообращением в День воссоединения с новыми регионами

Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу выступит с видеообращением и поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин подписал закон, который устанавливает 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией.
«
"Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Кроме того, он отметил, что общение Путина с главами новых регионов проходит регулярно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Митинг-концерт в поддержку проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Запорожской области день воссоединения с Россией объявили праздничным
28 сентября, 15:20
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала