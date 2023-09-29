https://ria.ru/20230929/putin-1899412124.html
Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими
Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими - РИА Новости, 29.09.2023
Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими
Президент РФ Владимир Путин в пятницу может встретиться с российскими военнослужащими, также глава государства проведет оперативное совещание с постоянными... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:30
2023-09-29T13:38
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владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу может встретиться с российскими военнослужащими, также глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обратится к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня он (президент) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий, сегодня мы не исключаем общение Путина с военнослужащими, детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас", - сказал Песков. "Во второй половине дня Путин обратится к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка с выступлением. Все другие встречи будут носить непубличный характер", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html
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латинская америка, владимир путин, россия
Латинская Америка, Владимир Путин, Россия
Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими
Песков: Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу может встретиться с российскими военнослужащими, также глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обратится к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня он (президент) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий, сегодня мы не исключаем общение Путина с военнослужащими, детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас", - сказал Песков.
"Во второй половине дня Путин обратится к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка с выступлением. Все другие встречи будут носить непубличный характер", - добавил Песков.
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