https://ria.ru/20230929/putin-1899363381.html

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 29.09.2023

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 73%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:37

2023-09-29T10:37

2023-09-29T10:37

владимир путин

вциом

михаил мишустин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 73%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту Путину доверяют 77,3% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 60%. Деятельность президента одобряют 73,7%, деятельность правительства - 48,5%, председателя правительства - 51,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, вциом, михаил мишустин, общество, россия