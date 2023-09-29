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Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 29.09.2023
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10:37 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/putin-1899363381.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 29.09.2023
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 73%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:37
2023-09-29T10:37
владимир путин
вциом
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 73%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту Путину доверяют 77,3% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 60%. Деятельность президента одобряют 73,7%, деятельность правительства - 48,5%, председателя правительства - 51,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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владимир путин, вциом, михаил мишустин, общество, россия
Владимир Путин, ВЦИОМ, Михаил Мишустин, Общество, Россия
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ: 77% россиян доверяют Путину, 73% одобряют его деятельность

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 73%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту Путину доверяют 77,3% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 60%.
Деятельность президента одобряют 73,7%, деятельность правительства - 48,5%, председателя правительства - 51,1%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 сентября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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