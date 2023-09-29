https://ria.ru/20230929/putin-1899355991.html
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 29.09.2023
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, документ доступен в думской... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:54
2023-09-29T09:54
2023-09-29T09:54
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, документ доступен в думской электронной базе. "Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в документе.
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россия, страсбург, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Страсбург, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств
Путин внес в ГД проект о денонсации Рамочной конвенции о защите нацменьшинств