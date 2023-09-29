https://ria.ru/20230929/putin-1899355991.html

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 29.09.2023

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, документ доступен в думской... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:54

2023-09-29T09:54

2023-09-29T09:54

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страсбург

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, документ доступен в думской электронной базе. "Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в документе.

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россия, страсбург, владимир путин, госдума рф, общество