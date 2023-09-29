https://ria.ru/20230929/putin-1899340312.html

Путин поручил обеспечить одинаковые гарантии для всех участников СВО

Путин поручил обеспечить одинаковые гарантии для всех участников СВО - РИА Новости, 29.09.2023

Путин поручил обеспечить одинаковые гарантии для всех участников СВО

Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:05

2023-09-29T08:05

2023-09-29T08:55

владимир путин

россия

сво

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым."У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество.Затем президент попросил Евкурова рассказать, как в целом ведется эта работа, а Трошева — доложить о деталях.В начале апреля Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации, который назвали "Защитники Отечества". Фонд призван координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.Президент неоднократно подчеркивал, что государство обязано заботиться о тех, кто защищает страну, это его святая обязанность.

https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899200006.html

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"Социальные гарантии для всех должны быть одинаковыми" – Путин об участниках СВО Гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. 2023-09-29T08:05 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, сво, общество