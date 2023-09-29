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Путин провел встречу с Евкуровым и Трошевым - РИА Новости, 29.09.2023
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08:03 29.09.2023 (обновлено: 10:27 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/putin-1899340103.html
Путин провел встречу с Евкуровым и Трошевым
Путин провел встречу с Евкуровым и Трошевым - РИА Новости, 29.09.2023
Путин провел встречу с Евкуровым и Трошевым
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:03
2023-09-29T10:27
безопасность
владимир путин
юнус-бек евкуров
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.Во время встречи Путин отметил, что начать он хотел бы именно с беседы с Трошевым. "Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.Президент отметил, что Трошев сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом."Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера", - подчеркнул Путин, отметив, что Трошев поддерживает отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вместе воевал.Ранее в СМИ были сообщения, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в августе такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.
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безопасность, владимир путин, юнус-бек евкуров, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин провел встречу с Евкуровым и Трошевым

Путин обсудил формирование добровольческих подразделений с Евкуровым и Трошевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым.
Во время встречи Путин отметил, что начать он хотел бы именно с беседы с Трошевым.
«
"Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. В последнюю встречу мы говорили о том, что вы занимаетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
Президент отметил, что Трошев сам более года принимал участие в сражениях, знает, какие вопросы необходимо заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим образом.
«
"Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера", - подчеркнул Путин, отметив, что Трошев поддерживает отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вместе воевал.
Ранее в СМИ были сообщения, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в августе такие сообщения, говорил, что это вопрос не к нему.
 
БезопасностьВладимир ПутинЮнус-Бек ЕвкуровРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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