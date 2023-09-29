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Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 29.09.2023
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Новости Подмосковья
 
12:52 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/protsedury-1899401199.html
Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году
Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 29.09.2023
Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году
Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:52
2023-09-29T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.Жительницы Подмосковья по полису ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.Проведение процедур ЭКО и криопереноса осуществляются благодаря подмосковному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография"."Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более четырех тысяч процедур ЭКО и еще порядка двух тысяч запланировано до конца года", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. Подробную инструкцию для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".
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московская область (подмосковье)
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Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жительницы Подмосковья по полису ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.
Проведение процедур ЭКО и криопереноса осуществляются благодаря подмосковному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография".
"Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более четырех тысяч процедур ЭКО и еще порядка двух тысяч запланировано до конца года", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. Подробную инструкцию для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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