https://ria.ru/20230929/protsedury-1899401199.html

Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году

Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 29.09.2023

Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году

Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:52

2023-09-29T12:52

2023-09-29T12:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.Жительницы Подмосковья по полису ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.Проведение процедур ЭКО и криопереноса осуществляются благодаря подмосковному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография"."Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более четырех тысяч процедур ЭКО и еще порядка двух тысяч запланировано до конца года", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. Подробную инструкцию для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".

https://ria.ru/20230713/deti-1883951452.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова