https://ria.ru/20230929/protsedury-1899401199.html
Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году
Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 29.09.2023
Свыше 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2023 году
Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:52
2023-09-29T12:52
2023-09-29T12:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.Жительницы Подмосковья по полису ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.Проведение процедур ЭКО и криопереноса осуществляются благодаря подмосковному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография"."Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более четырех тысяч процедур ЭКО и еще порядка двух тысяч запланировано до конца года", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве уточнили, что получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. Подробную инструкцию для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".
https://ria.ru/20230713/deti-1883951452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более четырех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала текущего года, эта репродуктивная технология применяется в Подмосковье с 2013 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жительницы Подмосковья по полису ОМС и при наличии медицинских показаний могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.
Проведение процедур ЭКО и криопереноса осуществляются благодаря подмосковному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в нацпроект "Демография".
"Такие процедуры, как ЭКО и криоперенос позволяют забеременеть женщинам и исполнить свою мечту. В нашем регионе такие репродуктивные технологии применяются с 2013 года. Всего с начала года было проведено уже более четырех тысяч процедур ЭКО и еще порядка двух тысяч запланировано до конца года", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что получение данной услуги в Московской области возможно бесплатно при оформлении квоты. Подробную инструкцию для желающих оформить направление на процедуру ЭКО и перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".
Более 600 детей родились в Подмосковье после процедуры ЭКО