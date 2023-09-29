https://ria.ru/20230929/promysly-1899469227.html

“Традиционный” подъем: расцвет народных промыслов в VR-проекте от RIA.Lab

“Традиционный” подъем: расцвет народных промыслов в VR-проекте от RIA.Lab - РИА Новости, 29.09.2023

“Традиционный” подъем: расцвет народных промыслов в VR-проекте от RIA.Lab

На протяжении всего 2023 в России проходили конференции, фестивали и модные показы народных промыслов. Это свидетельствует об огромном интересе к нашей культуре. Команда РИА Новости подумала, что будет, если преобразить мир в народных традициях, и представляет "Игру Ремесел" — VR-проект, пользователи которого могут ощутить себя настоящими мастерами

2023-09-29T18:09

2023-09-29T18:09

2023-09-29T18:50

интерактивные проекты

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Полная версия "Игры Ремесел" для очков виртуальной реальности уже доступна на платформе Steam на русском, английском и китайском языках.Современный тренд на возврат к дизайну многовековой давности — не просто политическая конъюнктура или попытка поближе познакомиться с прошлым, а настоящее переосмысление традиций. Гжельская, хохломская, жостовская, тагильская и многие другие росписи нисколько не устарели. Главное найти им правильное применение — и сделать частью современной экономики и обихода.Подсчитать все виды росписи, существующие в России, едва ли возможно. Они столетиями зарождались в разных уголках страны, иногда даже по соседству друг с другом, но могли кардинально различаться в зависимости от того, какие инструменты и ресурсы были у местных умельцев.На скриншоте из VR-проекта “Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов” можно увидеть верстак и инструменты для работы над изделиями хохломской росписиМастера тагильской росписи подносов переняли технологии ковки и лакировки у английских инженеров, работавших на Урале. А жостовская подносная роспись вышла из театрального декора — и до конца XIX века мастера из Жостово занимались не только подносами, но и росписью интерьеров усадеб и почтовых станций.Жостовские узоры в интерьере современной квартиры в VR-проекте RIA.Lab “Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов”У московских гончаров из поселений гжельского куста в XVIII веке был доступ к китайскому фарфору и голландским изразцам, поэтому ранняя гжель не стеснялась охры и зелени. Лишь через сто лет гжельцы перешли на оттенки синего — после 1812-го года, когда Москва лежала в руинах, это сильно удешевляло производство.На скриншоте из VR-проекта “Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов” видно декоративный чайник, расписанный под гжель, а также хохломскую уткуГлавная задача при работе с народными промыслами — органично совместить традиции и нужды современного человека. Мезенская прялка вряд ли кому-то понадобится в XXI веке, но глубоко символичная красно-белая мезенская роспись с обилием орнаментов и природных узоров хорошо смотрится, например, на чёрном худи или платье.Гжельская роспись — воплощение популярного сегодня минимализма. Строгие бело-голубые тарелки, аккуратный чайный сервиз или декоративные фарфоровые украшения подойдут интерьерам холодных оттенков. А хохломская роспись по дереву органично смотрится в помещении тёплых тонов, с обилием жёлтого и оранжевого цветов.Интерактивная карта “Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов”, с помощью которой пользователь может выбрать интересующие его промыслыСделать у себя дома дизайн, который совмещал бы традиции и современность, не так-то просто, но возможность хотя бы попробовать, что это такое, есть у каждого. В VR-проекте “Игра ремёсел. VR-погружение в мир народных промыслов” пользователь принимает на себя роль подмастерья в современной мастерской народных промыслов.Однотонный интерьер фри-рума — специального пространства в “Игре ремесел”, где игрок может расписывать всё вокруг так, как захочется емуС помощью голосового помощника Кики игрок разрушит мифы о народных промыслах, узнает неизвестные страницы их истории и попробует себя в роли художника. Изучив десятки узоров — от хохломских цветов и до палехских миниатюр — он может украсить мир вокруг согласно традициям — или отбросить все правила и комбинировать узоры так, как захочется. Расписать мотоцикл под гжель или стену под хохлому? Легко! А, может, сформировать собственный стиль и совместить жостовские и тагильские рисунки? Почему бы и нет. Всё в ваших руках!Так вот, насчёт хохломского мотоцикла…В очках виртуальной реальности игрок буквально собственными руками сможет создать и расписать изделия художественных промыслов. При работе над заготовками изделий нужно собрать их голограмму из элементов различной формы — и отбросить все кусочки неподходящего размера.Интерьер мастерской, где пользователь вместе с Кикой изучает секреты народных промыслов и их историюЧтобы изучить народные узоры, нужно восстановить их и собрать воедино из разбросанных по всей мастерской фрагментов. А чтобы лучше понять процесс работы современных мастеров, предстоит расположить изделия на разных этапах готовности в нужной последовательности — от необработанной деревянной или металлической заготовки до законченного произведения, расписанного и покрытого защитным лаком.Логотип “Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов” и виртуальное пространство фри-рума"Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" разрабатывалась командой RIA.Lab вместе с практикующими художниками, музейными работниками и сценографами предприятий, которые и в XXI веке сохраняют художественные и технологические традиции народных промыслов. Среди них "Гжельская мануфактура", "Объединение художников Палеха", "Хохломская роспись" и многие другие. Благодаря их помощи в игре представлено более 70 аутентичных узоров и орнаментов, на основе которых наши художники создали более 150 трёхмерных моделей окружения и более 300 двухмерных элементов.Официальный трейлер "Игры Ремесел"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Традиционный” подъем: расцвет народных промыслов в VR-проекте от RIA.Lab На протяжении всего 2023 в России проходили конференции, фестивали и модные показы народных промыслов. Это свидетельствует об огромном интересе к нашей культуре. Команда РИА Новости подумала, что будет, если преобразить мир в народных традициях, и представляет "Игру Ремесел" — VR-проект, пользователи которого могут ощутить себя настоящими мастерами 2023-09-29T18:09 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интерактивные проекты