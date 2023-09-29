https://ria.ru/20230929/proekt-1899561430.html

Правительство утвердило правила продажи доли Exxon в операторе "Сахалин-1"

Правительство утвердило правила продажи доли Exxon в операторе "Сахалин-1" - РИА Новости, 29.09.2023

Правительство утвердило правила продажи доли Exxon в операторе "Сахалин-1"

Правительство РФ утвердило правила оценки и продажи доли американской ExxonMobil в новом операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1", приобрести долю может... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:47

2023-09-29T21:47

2023-09-29T21:47

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

роснефть

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила оценки и продажи доли американской ExxonMobil в новом операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1", приобрести долю может только российское юридическое лицо, соответствущее утверждаемым кабмином критериям, следует из постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Настоящие Правила определяют в соответствии с подпунктом "з" указа президента Российской Федерации... "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" порядок оценки и продажи доли в уставном капитале общества... "Сахалин-1"..., передача которой... не была осуществлена соответствующей иностранной стороне консорциума", - говорится в документе. "В качестве участника отбора может выступать российское юридическое лицо, которое соответствует критериям, утверждаемым правительством Российской Федерации. Заключение о соответствии указанным критериям выдается Министерством энергетики Российской Федерации", - добавляется в нем. Независимым оценщиком правительство назначило "Б1-Консалт", а заказчиком - Минэнерго РФ. При этом оплачивает услуги лицо, которое приобретет долю иностранного участника. По итогам проведенной оценки будет сформирована начальная стоимость доли. А ее продажа будет осуществляться по принципу аукциона - победителем становится тот, кто предложит наибольшую цену. Если же под критерии будет подходить только одно юрлицо, оно станет победителем и получит долю в "Сахалине-1" по начальной стоимости. Президент РФ в октябре 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon с марта прошлого года находится в процессе выхода.

https://ria.ru/20230630/yaponiya-1881359593.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), роснефть